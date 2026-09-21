Familias afectadas por incendio en la Ciudad Colonial esperan ayuda de las autoridades

Aquí estaba la vivienda destruida por el incendio. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Entre la tristeza por las pérdidas y la esperanza de recibir ayuda de las autoridades permanecen las familias afectadas por el incendio ocurrido la madrugada del pasado domingo en la calle Arzobispo Portes, próximo al callejón de Regina, en la Ciudad Colonial.

El siniestro destruyó una tienda y afectó otra vivienda, además de provocar daños a vehículos y pertenencias de los residentes. Una de las familias más afectadas permanece refugiada en la casa de una vecina, luego de quedar sin sus bienes, mientras espera que las instituciones públicas acudan en su auxilio.

Juan Miguel Escoto, uno de los afectados, explicó que perdió una pasola valorada en unos 80,000 pesos y un vehículo cuyo valor estima en 1.2 millones de pesos, en total resultaron quemados cuatro vehículos.

Dijo que utilizaba estos medios de transporte para buscar el sustento de su familia y solicitó al presidente de la República y a las instituciones correspondientes que brinden asistencia a los damnificados.

Posible causa eléctrica

Escoto señaló que en el lugar se habían reportado anteriormente problemas eléctricos y que, según su testimonio, en una de las viviendas se había detectado una fase en el suelo.

También indicó que otros residentes habían reportado daños en aparatos eléctricos antes de que ocurriera el incendio. Aclaró que se debe esperar el informe del Cuerpo de Bomberos para determinar oficialmente las causas del incendio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/cb42b059-3182-4824-ae58-9480b2929f40-e4b763c0.jpg Juan Miguel Escoto, afectado porel incendio. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/8ecd50e9-c885-4a29-89de-ce901535c578-10aeee7f.jpg Otra vivienda, pero en el segundo nivel también fue afectada. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/98d608a6-6c5c-401f-ba75-ec44122d5fe2-8547275a.jpg Tres yipetas resultaron quemadas al igual que una pasola. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/63f1ce32-5360-4ae7-b374-0b11aa06ede0-e6e7c0a7.jpg Técnicos contratistas de Edeeste instalan nuevos contadores. (DIARIO LIBRE/ ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/caaa379f-6e46-4091-9fa5-e59afa37ddf0-10608c72.jpg Los vehiculos quemados. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/22e67579-b7db-408d-a731-599c5c05aed1-ed7a1792.jpg Nada se pudo salvar en la vivienda. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

Otra de las afectadas, Emily Núñez, sufrió quemaduras en la planta de los pies y el antebrazo derecho, mientras que uno de sus hijos también resultó lesionado.

Otra vecina que residía al lado de la vivienda incendiada , pero en un segundo nivel , dijo que la parte frontal de su casa se quemó y perdió muebles importados y de caoba, así como otras propiedades de mucho valor.

Su familia se está quedando en otro lugar por temor a que la estructura haya tenido daños que pudiese poner en peligro a ella y a su familia.

Este lunes, técnicos del Ministerio de la Vivienda y de la empresa distribuidora de electricidad Edeeste trabajaban en la zona. Los trabajadores colocaron nuevos contadores en las viviendas afectadas, mientras las autoridades evalúan las condiciones de las estructuras.

Edgar Augusto Féliz, director de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria(Dasac) también visitó el lugar y ofreció ayuda a las familias. Entre las medidas anunciadas figura el equipamiento de la vivienda destruida, cuya reconstrucción se espera que sea asumida por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones.

se comprometió a brindar la ayuda necesaria y realizar las gestiones correspondientes para canalizar junto a otras instituciones del Gobierno aquellas necesidades que requieran de una respuesta interinstitucional.

"Vamos a proveerle de manera inmediata todos los ajuares del hogar que perdieron como parte de la misión de nuestra institución que es la de ir en auxilio de las personas que se encuentra en situación de vulnerabilidad".