Residentes de La Nueva Barquita reclaman más autobuses de la Omsa

Residentes en La Nueva Barquita hablan sobre las dificultades en el transporte. ( CEDIDA POR COMUNITARIOS )

Residentes de La Nueva Barquita, en Santo Domingo Norte, denunciaron las dificultades que enfrentan para trasladarse debido a la reducción de ocho a solo dos autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) de los que prestan servicio a la comunidad.

Los moradores, al hablar en rueda de prensa, explicaron que el sistema de transporte fue habilitado durante la gestión del expresidente Danilo Medina para facilitar la movilidad de las familias trasladadas al proyecto habitacional.

Sin embargo, aseguran que actualmente solo dos unidades permanecen asignadas a la ruta y que, en ocasiones, ninguna está disponible, debido a desperfectos mecánicos.

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Un llamado al director de la Omsa

Gil Arcadio Minaya, residente de La Nueva Barquita, hizo un llamado al director de la Omsa, Onéximo Antonio González, para que aumente la frecuencia del servicio, debido a que los autobuses pueden tardar hasta tres horas en pasar.

Señaló que desde las primeras horas de la mañana los residentes esperan las guaguas y, ante la falta de unidades, muchos se ven obligados a caminar para poder llegar a sus destinos.

"Necesitamos más guaguas urgentemente", expresó Minaya, quien pidió que la primera unidad llegue alrededor de las 6:00 de la mañana, debido a que muchos residentes deben salir temprano hacia sus trabajos y otras actividades.

Anteriormente la comunidad contaba con ocho autobuses, pero la cantidad se redujo progresivamente hasta quedar en dos. Las unidades también presentan averías, lo que causa que el servicio se interrumpa o que los usuarios tengan que esperar durante largos períodos.

Los residentes también señalaron que hace aproximadamente dos años entregaron un terreno para que la Omsa pudiera disponer de un espacio de operación en la zona, pero aseguran que hasta el momento no se ha concretado el uso previsto. Afirman que la explicación que han recibido es que la institución no dispone de suficientes vehículos.

La ruta conecta La Nueva Barquita con sectores de Santo Domingo Norte y llega hasta las proximidades de la avenida Jacobo Majluta, donde los autobuses realizan el retorno. Para los residentes, la reducción de las unidades ha convertido un servicio creado para facilitar su movilidad en una fuente de largas esperas, especialmente durante las primeras horas del día.

Los moradores solicitan a la Omsa revisar la situación y restablecer una cantidad de autobuses que permita reducir los tiempos de espera y garantizar la continuidad del servicio.

La Omsa informó que se trabaja en el proceso de recuperación y remozamiento de autobuses, con el objetivo de fortalecer progresivamente la capacidad operativa y responder a las necesidades de movilidad de la población.

Las unidades que se encontraban fuera de servicio están siendo sometidas a un proceso de reestructuración y adecuación, y, a medida que concluyen estos trabajos, son incorporadas de manera gradual a los corredores de mayor demanda.

En ese marco, el corredor de La Barquita es el próximo que estaremos relanzando. Como parte de este proceso, hoy incorporamos dos autobuses, que contribuirán a fortalecer el servicio en esta zona.

Este proceso se desarrolla de manera progresiva, priorizando la recuperación de unidades y su incorporación conforme estén en condiciones óptimas para ofrecer el servicio a los usuarios.