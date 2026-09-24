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50 millones alcaldía Santo Domingo Oeste
50 millones alcaldía Santo Domingo Oeste

Alcaldía de Santo Domingo Oeste entrega casi RD$50 millones a ingenieros para iniciar obras

Francisco Peña dijo que varios sectores serán beneficiados

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    Alcaldía de Santo Domingo Oeste entrega casi RD$50 millones a ingenieros para iniciar obras
    El alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña (segundo de izquierda a derecha) junto a algunos de los ingenieros beneficiados con las obras. (CEDIDA POR LA ALCALDÍA DE SANTO DOMINGO OESTE)

    La Alcaldía de Santo Domingo Oeste entregó casi 50 millones de pesos como avance a los ingenieros responsables de ejecutar diversas obras de infraestructura en diferentes sectores del municipio, como parte de un programa de intervención cuyo monto total contratado supera los 200 millones.

    • El alcalde Francisco Peña informó que, luego de la entrega de estos recursos, los trabajos comenzarán de inmediato y beneficiarán a las comunidades de El Palmar de Herrera; la calle Santa Teresita, en el kilómetro 13; el barrio La Lotería, de Hato Nuevo; la calle Manolo Tavares Justo, en Pueblo Chico; la calle Esperanza, del sector El Limoncillo; la calle Samán, en Bella Colina, y el sector Juan Guzmán.

    Peña explicó que los avances entregados forman parte del monto total contratado para la ejecución de las obras, con las cuales la administración municipal busca continuar mejorando la infraestructura vial y las condiciones de los sectores intervenidos.

    El ejecutivo municipal destacó, además, el respaldo recibido del Gobierno central para desarrollar proyectos de impacto en Santo Domingo Oeste.

    "El Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, con la ayuda del honorable presidente de la República, Luis Abinader, quien tiene interés en mejorar la situación de los ciudadanos de nuestro municipio, ha colaborado con nosotros para que se hagan todas estas obras", expresó Peña.

    Durante la actividad, el alcalde también anunció que la próxima semana el municipio recibirá una partida de camiones que serán incorporados a las labores de recolección de residuos sólidos, con el objetivo de fortalecer el servicio que ofrece el cabildo.

    Evitar residuos en las calles

    Al referirse al manejo de los residuos, Peña hizo un llamado a la colaboración ciudadana y exhortó a evitar el depósito de desperdicios en las vías públicas.

    "La basura se recoge en este municipio. Solicitamos a los ciudadanos que tengan formación personal y valores, que no tiren basura en la calle", manifestó.

    Con la entrega de este avance económico, la Alcaldía de Santo Domingo Oeste dará paso inmediato a la ejecución de las obras contempladas en los distintos sectores, como parte de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura municipal y las condiciones de vida de las comunidades beneficiadas.

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