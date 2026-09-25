La JICA evalúa puentes del Gran Santo Domingo para su reforzamiento

Equipos de la JICA evalúan uno de los puentes del Gran Santo Domingo. ( CEDIDA POR LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN )

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), desarrolla estudios sobre la infraestructura de puentes del Gran Santo Domingo, que incluyen la evaluación de estructuras existentes, estudios para la construcción de nuevos puentes y acciones orientadas a fortalecer su mantenimiento y resistencia sísmica.

A través de un comunicado de prensa, la JICA informó que realiza estudios básicos para la construcción de nuevos puentes que contribuyan a mejorar los flujos de tránsito y la movilidad en la ciudad capital.

Los trabajos también contemplan el diagnóstico de puentes existentes, algunos de los cuales, según la institución, presentan condiciones críticas. Además, se realizan estudios orientados a su mantenimiento, reforzamiento y mejora de la resistencia sísmica.

Te puede interesar El Intrant y la controversia sobre licencias de conducir para mayores de 75 años

Otro de los componentes de la cooperación es la formación de recursos humanos especializados, con el propósito de fortalecer las capacidades nacionales para la gestión de activos y el mantenimiento de estas infraestructuras a largo plazo.

Estas iniciativas forman parte del apoyo de la JICA a República Dominicana en materia de movilidad urbana e infraestructura vial, con el objetivo de contribuir a un sistema de transporte más seguro y sostenible.

Kota Sakaguchi, representante residente de la JICA en el país, destacó que estos proyectos también buscan ampliar la accesibilidad y fortalecer la gestión de la infraestructura urbana.

Apoyo tecnológico

Además de los trabajos relacionados con los puentes, la JICA desarrolla junto al Intrant un proyecto que contempla el uso de tecnología para mejorar la gestión de la movilidad en el Gran Santo Domingo.

La iniciativa comenzó en 2025 y tendrá una duración de tres años. Entre sus principales componentes se encuentra la elaboración de un Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), orientado a facilitar el uso estratégico de la tecnología y la información para gestionar el tránsito y apoyar la toma de decisiones.

El proyecto también contempla el fortalecimiento de las capacidades del personal técnico, la implementación de iniciativas piloto y el desarrollo de tableros de información para analizar la situación actual del tránsito y definir medidas dirigidas a reducir la congestión vehicular.