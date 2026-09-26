Vecinos del barrio La Joya temen caída de árbol sobre cables de alta tensión

Vecinos han reclamado a las autoridades el corte del árbol debido al peligro que representa. ( CEDIDA POR VECINOS. )

Moradores de la calle Trinitaria, en el barrio La Joya, próximo al kilómetro 14 de la autopista Duarte, reclamaron a las autoridades el corte de un árbol seco cuyas ramas representan un peligro para las viviendas y los cables de alta tensión ubicados en la zona.

Los residentes explicaron que algunas ramas de gran tamaño ya han caído al suelo y otras permanecen sobre el árbol, por lo que temen que puedan desprenderse y afectar cables eléctricos o alguna persona. La situación también preocupa por la presencia de niños que juegan y montan bicicletas en las inmediaciones.

Una vecina identificada como Negra dijo que ha comunicado la situación en varias ocasiones a Edesur, debido a la cercanía del árbol con el tendido eléctrico. Según explicó, la empresa le informó que enviaría una brigada para realizar la poda, pero hasta el momento los trabajos no se han ejecutado.

Reitera llamado a Edesur

"Estoy llamando casi diariamente a Edesur porque quedaron de mandar una poda. Cada vez que llamo me dicen lo mismo, pero no vienen", expresó la residente, quien advirtió que, ante la falta de respuesta, decidió recurrir a los medios de comunicación para llamar la atención sobre el problema.

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Los vecinos señalaron que las ramas de otros árboles también han causado daños en el cableado telefónico de la zona y expresaron preocupación ante la posibilidad de que una rama de mayor tamaño se desprenda y caiga sobre los cables de alta tensión, lo que podría generar una situación de peligro.

Los moradores dijeron que ellos mismos no pueden realizar la poda debido a la altura del árbol y a la proximidad del tendido eléctrico, por lo que pidieron la intervención de personal especializado. También informaron que varios vecinos se mantienen alarmados y contemplan reunirse para reclamar una solución.

El árbol está ubicado en la calle Trinitaria número 48, en La Joya, entrando por la vía próxima a la denominada "casa de los Trujillos" y después de bajar una cuesta. Los residentes esperan que las autoridades y la empresa distribuidora actúen antes de que las ramas causen daños a personas, viviendas o al sistema eléctrico.