En el tramo donde se interceptan las avenidas Luperón y Los Próceres, en Santo Domingo, una alcantarilla lleva casi un mes desperdiciando agua limpia y provocando un gran charco en la porción de Los Próceres que le corresponde. Así lo pudo constatar un equipo de periodistas del Diario Libre que se presento al lugar.

Choferes de carros públicos que tienen una parada en el lugar, expresaron que el desborde de agua comenzó hace casi un mes, asegurando que es limpia y que no huele mal.

"No nos molesta ese charco, el agua es limpia y no tiene mal olor. Es un desperdicio y ojalá que hagan algo, pero no es problema para nosotros", explicaron algunos chóferes que optaron por no identificarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/whatsapp-image-2026-09-26-at-12809-pm-8710b357.jpeg Charco generado por el agua desperdiciada (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/whatsapp-image-2026-09-26-at-12809-pm-2-53784932.jpeg Alcantarilla desde la cual brota el agua (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/whatsapp-image-2026-09-26-at-12809-pm-1-09d04a84.jpeg Acumulación del agua (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/whatsapp-image-2026-09-26-at-12808-pm-2-f0afa87c.jpeg Charco generado por el agua desperdiciada (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/whatsapp-image-2026-09-26-at-12808-pm-1-34d158ce.jpeg Alcantarilla desde la cual brota el agua (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

No es el único lugar

Este desperdicio de agua no es el único que ha sido reportado.

A principios de mes Diario Libre publicó un reportaje denunciando una situación similar en la calle Buenaventura Freites en el Distrito Nacional, donde una fuga de agua proveniente de un registro de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) mantiene afectado un tramo de esa calle, la cual esta próxima a la calle Jardines de Los Cerezos, donde el constante escape del líquido ha provocado el deterioro y hundimiento de la vía.

El agua se desperdicia por la calle desde el registro, mientras el pavimento ha comenzado a ceder en el área afectada, formando un hoyo que representa un riesgo para los conductores que transitan por el lugar, especialmente para quienes no conocen la situación.

Varias meses antes, en mayo de este año, también se reportó un problema igual en el sector de Naco, donde la fuga de una tubería de la Caasd, en la calle Juan Paradas Bonilla de ese sector, había dañado el pavimento.