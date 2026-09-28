Intrant acatará fallo del Constitucional y elimina límite de dos años a licencias para mayores de 75 años

El Intrant informa elimina la limitación de vigencia en licencias de conducir para mayores de 75 años. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció que dará cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina la limitación de dos años en la vigencia de las licencias de conducir para las personas mayores de 75 años.

El director ejecutivo del organismo, Juan Manuel Méndez García, reafirmó el compromiso institucional con el respeto a la Constitución, las leyes y las decisiones de los tribunales, y aseguró que el Intrant adoptará las medidas necesarias para aplicar el fallo.

Impacto en la vigencia de licencias

La decisión supone dejar sin efecto el criterio que establecía una vigencia reducida de dos años para las licencias de conducir otorgadas o renovadas a personas mayores de 75 años únicamente por razón de edad. Con la aplicación de la sentencia, el INTRANT deberá adecuar los procesos de emisión y renovación de licencias al criterio fijado por el Tribunal Constitucional.

Méndez García sostuvo que la institución procederá conforme a lo ordenado y reiteró que las disposiciones administrativas deben mantenerse dentro del marco legal vigente. La sentencia tiene impacto directo en los conductores de 75 años o más que, hasta ahora, estaban sujetos a un período de vigencia inferior al establecido para otros grupos de edad.

Requisitos de conducción

El fallo no implica, sin embargo, la eliminación de los requisitos médicos, físicos o de aptitud que puedan ser exigidos legalmente para determinar si una persona está en condiciones de conducir. Lo que queda eliminado es la reducción automática de la vigencia de la licencia exclusivamente por haber superado los 75 años.

La medida obligará al Intrant a ajustar sus procedimientos administrativos y los sistemas utilizados para la expedición y renovación de licencias, de manera que sean compatibles con lo decidido por el Tribunal Constitucional.