Intrant activará a la medianoche el cambio en licencias de conducir para mayores de 75 años

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) tiene previsto poner en funcionamiento a más tardar la medianoche de este martes la modificación de su sistema para aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina la reducción automática a dos años de la vigencia de las licencias de conducir para las personas mayores de 75 años.

La información indica que la plataforma utilizada para la emisión y renovación de licencias quedará programada durante el transcurso de este martes 29 de septiembre o, como plazo máximo, a la medianoche.

El director ejecutivo del Intrant, Juan Manuel Méndez García, había confirmado previamente que ya había emitido la instrucción para ejecutar la decisión judicial.

"Nosotros le vamos a dar cumplimiento a la sentencia", expresó Méndez.

Decisión del TC

"Yo firmé ya el documento donde ordeno al encargado de licencias que le den cumplimiento a la sentencia", agregó.

La implementación técnica permitirá que el sistema deje de asignar automáticamente una vigencia de dos años a las licencias de las categorías 01, 02 y 05 cuando el titular tenga 75 años o más.

La sentencia TC/0904/26 declaró no conforme con la Constitución y dispuso la nulidad de la disposición reglamentaria que establecía esa reducción por razón de edad.

Con la eliminación de esa disposición vuelve a prevalecer la regla establecida en la Ley 63-17, que dispone una vigencia de cuatro años para la licencia de conducir.

El Tribunal determinó que el Poder Ejecutivo no podía establecer mediante decreto una reducción del período basada exclusivamente en la edad cuando esa diferenciación no había sido prevista por la ley.