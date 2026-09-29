Moradores de Villa Marina reclaman el asfaltado de sus calles tras 21 años de "parchos"

Moradores del residencial Villa Marina, Distrito Nacional, reclaman al Gobierno el asfaltado de varias calles del sector, entre ellas las identificadas como H, Primera, 6, C y 9, debido al avanzado deterioro que presentan y a la falta de una intervención integral.

José Fernández, residente en la zona desde hace 21 años, afirmó que durante todo ese tiempo las calles solo han recibido reparaciones parciales, sin que se haya realizado un asfaltado completo.

Señaló que durante los últimos seis o siete meses han reportado la situación al Ministerio de Obras Públicas y a medios de comunicación, con el propósito de que las autoridades atiendan el reclamo.

"En 21 años que tengo viviendo por aquí solamente han hecho parchos. Nunca he visto que estos dos kilómetros que tiene Villa Marina se hayan asfaltado de manera correcta, completa", expresó Fernández.

El residente comparó las condiciones de las vías con las de sectores próximos, donde, según dijo, las calles han sido asfaltadaspor completo. Citó como ejemplo las inmediaciones de Colina de Los Ríos y otras zonas cercanas a la avenida Luperón, donde las vías presentan mejores condiciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/78a6307-b50c2979.jpg Los vecinos reclaman solución al mal estado de las calles. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/78a6294-89d452fa.jpg Villa Marina queda cerca de la avenida Los Próceres por la entrada de Los Ríos. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/78a6282-copia-8d8fc554.jpg La mayoría de las calles están deterioradas en algunos tramos. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/78a6300-copia-b5241fa6.jpg Vecinos reclaman con frecuencia solución al deterioro de sus calles. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/78a6262-23c96353.jpg Vecinos esperan solución. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

Fernández explicó que Villa Marina está compuesto por menos de 10 calles pequeñas y que prácticamente todas presentan deterioro. Entre las vías afectadas mencionó las calles H, Primera, 6, C y 9, además de otras arterias internas del residencial.

"Todas están así como ustedes pueden ver. Todas están en malas condiciones. Aquí en 21 años nada más se han hecho parchos, pero asfaltarla entera, como han hecho en otros sectores, no", sostuvo.

Demandan plan de asfaltado

El comunitario consideró que las autoridades deberían aprovechar los trabajos que se realizan en zonas próximas, como el kilómetro 9 de la autopista Duarte, para incluir a Villa Marina en un programa de asfaltado y que le permita mejorar de manera integral sus calles.

También defendió el derecho de los residentes a contar con vías adecuadas, al señalar que se trata de personas que trabajan y cumplen con sus obligaciones tributarias.

"Nosotros también pagamos impuestos. Nos merecemos tener una calle bien asfaltada. Todos los ciudadanos que vivimos aquí eso es lo que pedimos al presidente, que nos arreglen las calles", manifestó Fernández.

Los moradores esperan que el reclamo sea atendido por las autoridades y que las calles sean intervenidas de manera completa, en lugar de continuar con reparaciones parciales que, según denuncian, no han resuelto el problema.

Parque hermoso vs calles dañadas

El parque de la zona, Las Avenidas, remozado por la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, presenta un contraste con las vías que lo bordean. Están deterioradas, al igual que sus aceras y contenes. El agua y la hierba se han apropiado de esas áreas.

Comunitarios se lamentan de tener un parque tan grande sin poder disfrutarlo, pues sus calles circundantes no les permiten caminar para llegar a él. Temen caerse ante las malas condiciones de las aceras, muchas de las cuales están levantadas y cubiertas de maleza.

"No entiendo cómo las autoridades se descuidan así de una zona. Por aquí no se puede ni caminar. Hay que tirarse a la calle", exclamó la comunitaria Luisa López.

Dijo que ante la precaria situación tienen que tirarse a la calle exponiéndose a ser atropellados por vehículos.