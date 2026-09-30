La Unión Europea y Francia aportarán 10 millones de euros para fortalecer el transporte público

Léo Gaborit, director de Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en República Dominicana; Raúl Fuentes Milani, embajador de la Unión Europea en República Dominicana; Olaya Dotel, viceministra de Cooperación Internacional; Jhael Isa, director del Fitram, y Alexandra Cedeño, directora de Movilidad del Intrant. ( ADALBERTO DE LA ROSA )

La Unión Europea y la Agencia Francesa de Desarrollo aportarán 10 millones de euros para fortalecer el sistema integrado de transporte público del Gran Santo Domingo, mediante una nueva etapa de cooperación que incorpora a las alcaldías y contempla estudios y acciones orientados a mejorar la conexión entre los distintos modos de transporte.

Alexandra Cedeño, directora de Movilidad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), explicó que el aporte será distribuido en partes iguales: 50 % para la Empresa Operadora del Metro y el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) y 50 % para el Intrant.

La cooperación busca dar continuidad al proyecto de movilidad urbana sostenible del Gran Santo Domingo. Ayer martes se reunió el primer Comité Estratégico del Programa de Movilidad Urbana Sostenible, espacio en el que se discutieron los nuevos proyectos.

De acuerdo con Cedeño, la iniciativa procura fortalecer la integración del Metro, el Teleférico y los corredores de transporte público, además de mejorar las condiciones de acceso peatonal a las estaciones y avanzar en la integración tarifaria, de manera que los usuarios puedan conectar distintos servicios mediante un solo pasaje.

También se contempla fortalecer las conexiones de última milla, incluyendo la participación de los motoconchos en los desplazamientos hacia las estaciones.

Proyectos a largo plazo

Por su lado, Jhael Isa, director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), informó que los fondos de cooperación también permitirán desarrollar estudios para definir las inversiones que requerirá el sistema de transporte durante los próximos diez años.

Entre estos figura el estudio de una nueva línea de tranvía, cuyos resultados preliminares fueron presentados durante el encuentro y cuya conclusión está prevista para diciembre.

El funcionario también informó que se realiza un estudio para determinar las inversiones necesarias para modernizar el Metro de Santo Domingo, tomando en cuenta los planes de mantenimiento y un diagnóstico elaborado durante los últimos meses.

Especialistas internacionales participarán en la identificación de sistemas que presentan obsolescencia y en la planificación de las inversiones requeridas.