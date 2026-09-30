El acero ha ido ganando espacio en la construcción dominicana, especialmente en centros comerciales, naves industriales, zonas francas, almacenes y edificaciones de grandes dimensiones.

La rapidez de montaje, la posibilidad de cubrir grandes espacios y la fabricación previa de buena parte de sus componentes han convertido las estructuras metálicas en una alternativa cada vez más utilizada para proyectos que buscan reducir los tiempos de ejecución.

El ingeniero estructuralista José Espinosa Féliz explica que una edificación de acero puede ser tan segura como una construida en hormigón armado, siempre que haya sido diseñada y ejecutada correctamente.

La seguridad, señala, no depende únicamente del material, sino de los estudios de suelo, el diseño estructural, la calidad de los materiales, el proceso constructivo y una adecuada supervisión.

Rapidez y menor peso

Una de las principales ventajas del acero es que permite levantar estructuras relativamente livianas. Esto puede traducirse en fundaciones más pequeñas, dependiendo de las características del terreno y del proyecto.

El menor peso también puede representar determinadas ventajas ante un terremoto, debido a que las fuerzas sísmicas están relacionadas con la masa de la edificación.

Sin embargo, el ingeniero advierte que una estructura de acero no es automáticamente más resistente a los sismos: su comportamiento dependerá del diseño, las conexiones, el suelo y el cumplimiento de las normas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/21092026-construcciones-en-metal-adriana-suels--6-6064410d.jpg Las construcciones con metal proliferan. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/21092026-construcciones-en-metal-adriana-suels--7-341ef6d8.jpg Una construcción de concreto revestida de acero. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/21092026-construcciones-en-metal-adriana-suels--11-fe353dab.jpg Edificio con base de metal. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/21092026-construcciones-en-metal-adriana-suels--13-cf31083f.jpg Parqueo de la DGII. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/21092026-construcciones-en-metal-adriana-suels--15-e4dddd8a.jpg Para algunos ingenieros, el metal es seguro. (DIARIO LIBRE/ADRIANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/21092026-construcciones-en-metal-adriana-suels--4-ad0b3f15.jpg ‹ >

La fabricación previa de columnas, vigas y otros elementos permite que lleguen a la obra listos para ser ensamblados. Esto reduce determinadas labores en el terreno y puede acortar considerablemente los plazos.

En proyectos grandes, la rapidez puede convertirse también en una ventaja económica, porque una menor duración de la obra puede reducir determinados costos financieros. No obstante, en construcciones pequeñas el acero puede resultar menos competitivo que el hormigón.

Grandes espacios

Otra de sus ventajas es la posibilidad de cubrir grandes superficies sin colocar numerosas columnas intermedias.

Esta característica favorece su utilización en naves industriales, almacenes, zonas francas y establecimientos comerciales, donde se requieren áreas amplias y despejadas.

Los perfiles metálicos permiten diseñar estructuras para cubrir grandes luces, de acuerdo con las cargas y características específicas de cada proyecto.

El acero también presenta desafíos

Uno de ellos es su comportamiento ante los incendios. Las altas temperaturas pueden afectar sus propiedades mecánicas y reducir su capacidad para soportar cargas. Por ello, las edificaciones requieren medidas de protección contra incendios acordes con sus características.

La corrosión es otro riesgo, especialmente en ambientes húmedos o cercanos al mar. La protección anticorrosiva, los recubrimientos y las inspecciones periódicas son necesarios para preservar los elementos metálicos.

Espinosa Féliz destaca que el mantenimiento es indispensable tanto para el acero como para el hormigón.

En las estructuras metálicas deben vigilarse especialmente la humedad, la corrosión, las conexiones y el estado de los recubrimientos. En las de hormigón también pueden aparecer grietas, filtraciones y deterioro.

Sistemas combinados

En República Dominicana también son frecuentes las construcciones que combinan acero, hormigón y bloques.

En esos casos, el diseño debe considerar el comportamiento conjunto de los diferentes materiales, particularmente ante movimientos sísmicos. Los elementos de cerramiento también deben quedar correctamente sujetos para evitar daños o desprendimientos.

Una normativa vigente

El uso de estructuras metálicas está contemplado en la normativa dominicana. Desde 2007 existe el Reglamento para Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras de Acero, R-028.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/22092026-construciones-en-metales-dare-collado2-e9e655fd.jpg Edificación que se construye en la avenida Charles de Gaulle. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/22092026-construciones-en-metales-dare-collado7-a47b94a2.jpg Las cosntrucciones en etal, también incluyen mamposteria. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/22092026-construciones-en-metales-dare-collado13-a4d66e51.jpg Edificación en metal . (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/22092026-construciones-en-metales-dare-collado34-f0977d18.jpg Por lo regular llos techados se construyen en en metal. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/22092026-construciones-en-metales-dare-collado18-10046ed7.jpg Una construcción en acero, pero tambien con concreto y blockes (DIARIO LIOBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/22092026-construciones-en-metales-dare-collado30-9e03e33b.jpg Techado que se construye en la avendia 25 de febrero. (DIARIO LIBRE/DARE COLADO) ‹ >

El nuevo Código de Construcción también incluye disposiciones sobre estas estructuras. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones estableció un período de transición para su implementación hasta el 10 de abril de 2027.

Sin embargo, contar con normas no garantiza por sí solo la seguridad de una obra. Es necesario que los proyectos sean correctamente diseñados, que se utilicen materiales adecuados y que exista supervisión durante la construcción, afirma Espinosa Féliz.

Acero y hormigón

El crecimiento del acero no significa necesariamente que esté desplazando al hormigón armado. Cada material tiene aplicaciones distintas y, en muchos casos, ambos pueden formar parte de una misma edificación.

El acero ofrece ventajas especialmente en proyectos que necesitan rapidez, grandes espacios y procesos de montaje industrializados. El hormigón continúa siendo una alternativa ampliamente utilizada en edificaciones de diferentes escalas.

El auge de las estructuras metálicas refleja una transformación de la construcción dominicana hacia procesos más rápidos e industrializados.

Pero la rapidez no puede sustituir los estudios de suelo, el diseño estructural, la calidad de los materiales, el cumplimiento de las normas, la supervisión y el mantenimiento.