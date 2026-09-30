Las lluvias registradas este miércoles en el Gran Santo Domingo provocaron dificultades en el tránsito, especialmente en vías centrales como la John F. Kennedy y Gregorio Luperón, donde se registran congestionamientos más largos de los habituales.

En la Kennedy, la congestión era mayor en dirección este-oeste.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/tapon-en-la-kennedy-87986238.png Tráfico congestionado en la avenida John F. Kennedy. (DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA)

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se observaron extensas filas de vehículos en diferentes avenidas, mientras los conductores avanzaban con dificultad bajo los aguaceros que afectaron la ciudad, especialmente después del mediodía.

Uno de los puntos donde la congestión era más evidente fue la avenida Luperón, donde el flujo vehicular se desplazaba lentamente y los conductores debían mantener mayor precaución debido a las condiciones de la vía y la lluvia.

En la intersección con la calle Guarocuya,la acumulación de agua formó un gran charco que dificultó el paso de los vehículos, obligando a los conductores a reducir la velocidad y maniobrar con precaución para atravesar el tramo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/6de353cf-edb6-43b9-b62e-72ed8778355e-75c1330f.jpg El flujo vehicular en la avenida Gregorio Luperón avanzaba con lentitud. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/5ac8ebfd-c632-4dd2-90db-67de83c6531e-5d913f19.jpg El charco que se forma en la avenida Gregorio Luperón permanecía en horas de la noche. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

El panorama se repetía en otros sectores del Gran Santo Domingo, con vehículos que reducían la velocidad, motociclistas que buscaban resguardo de la lluvia y conductores que intentaban avanzar entre las largas filas que se extendían en distintos tramos.

Las precipitaciones también modificaron la dinámica habitual de las calles. Bajo la lluvia, peatones procuraban cruzar con mayor rapidez o permanecer bajo techos y establecimientos comerciales, mientras algunos conductores encendían las luces de sus vehículos para mejorar la visibilidad.

En la Kennedy, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) intentaban agilizar la circulación en algunas esquinas, mientras motoristas violaban las disposiciones de tránsito al utilizar los elevados.

Aunque la intensidad de las lluvias había disminuido, la falta de conciencia vial de algunos conductores contribuyó al taponamiento de vehículos en esta importante vía de la capital, según lo observado.

Un conductor reportó a Diario Libre que los agentes no tenían linternas y que no llevaban chalecos lumínicos, lo que dificultaba la visibilidad.

Indicó que los semáforos estaban funcionando, aunque "ellos (los agentes) trataban de ayudar exponiendo sus vidas".

Sobre las lluvias

Los

se registraron con mayor intensidad después del mediodía en distintos sectores del

, impactando la

de los ciudadanos.

Ante las condiciones meteorológicas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó al Distrito Naciona, Santo Domingo y San Cristóbal en alerta verde como parte de las medidas preventivas ante los efectos de las lluvias.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el viento moderado del este y los factores orográficos locales continuarán generando nublados con aguaceros intermitentes, tronadas y ráfagas de viento. Dijo que estas condiciones permanecerán hasta entrada la madrugada del jueves, hacia provincias de las regiones norte, noreste, llanura oriental, cordillera Central y la zona fronteriza.

"Estas condiciones serán especialmente notorias en el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, Monte Plata, San Cristóbal, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Romana, San Juan, Elías Piña, Peravia, Samaná, Hato Mayor, La Altagracia, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez", dijo el Indomet.

El viento moderado del este y los factores orográficos locales permanecerán generando nublados con aguaceros intermitentes, de moderados a fuertes localmente, tronadas y ráfagas de viento hasta entrada la madrugada, hacia provincias de las regiones norte, noreste, llanura... pic.twitter.com/TnM0pYpUSn — Instituto Dominicano de Meteorología (@INDOMET_RDO) September 30, 2026

Pronóstico para el jueves

Para este jueves, el Indomet informó que durante la mañana predominarán las condiciones soleadas y de escasas lluvias en gran parte del país.

Para la tarde, los efectos del ciclo diurno y una vaguada en varios niveles de la troposfera, inducirán desarrollos nubosos con aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, hacia de las provincias de Samaná, La Vega, Duarte, El Seibo, San Juan, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Hato Mayor, La Altagracia, Sánchez Ramírez y San Cristóbal.

Para el Distrito Nacional y Santo Domingo se esperan aguaceros con tronadas y aisladas ráfagas de viento en horas de la tarde.

Henry Arvelo Egresado de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Es encargado del Archivo del Grupo Diario Libre.