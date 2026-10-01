Mercado de Barahona sigue entre insalubridad y desorden; comerciantes reclaman nueva plaza

Las condiciones de insalubridad, hacinamiento y desorganización que afectan al mercado público de Barahona vuelven a generar preocupación entre comerciantes y ciudadanos, quienes reclaman la construcción de una nueva plaza que permita sacar la venta de alimentos del entorno considerado inadecuado en que funciona actualmente.

Sectores consultados cuestionaron la falta de seguimiento de las autoridades locales a una problemática que, aseguran, se arrastra desde hace décadas, pese a las expectativas generadas en torno a la construcción de un nuevo mercado para el municipio.

Para algunos sectores de Barahona, el proyecto no se ha materializado debido a lo que califican como "negligencia y dejadez" de funcionarios y autoridades locales, a quienes reclaman mayor seguimiento a una obra considerada prioritaria para la ciudad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-111841-am-84241b2f.jpeg Denuncian falta de higienes en el mercado de Barahona.

Los consultados sostienen que el presidente Luis Abinader ha mostrado interés en impulsar proyectos de infraestructura turística y vial en Barahona y otras comunidades de la región Sur, pero entienden que desde el ámbito local no se ha dado el seguimiento necesario para concretar la construcción del nuevo mercado.

Situación actual

Asimismo, cuestionan que algunos dirigentes políticos de la provincia estén, a su juicio, más concentrados en sus proyectos electorales personales que en gestionar soluciones a problemas sociales, económicos y sanitarios que afectan a la población.

José Alberto Núñez calificó como "calamitosa" la situación del mercado y advirtió sobre los posibles riesgos sanitarios derivados de la comercialización de alimentos en medio de aguas residuales, desperdicios y productos colocados directamente sobre el suelo.

Núñez señaló, además, la proximidad del viejo cementerio municipal, donde asegura existen sepulturas abiertas y presencia de roedores, una situación que considera debe llamar la atención de Salud Pública, Medio Ambiente y la Alcaldía de Barahona.

"Muchos de esos productos que va a consumir la población están en el suelo y no es lo correcto", manifestó.

También llamó la atención sobre la venta de pollos y otras carnes en condiciones que, a su juicio, no garantizan los niveles adecuados de higiene.

Consideró que Barahona necesita un mercado acorde con el crecimiento de su población y con las transformaciones que experimenta la provincia, especialmente ante las inversiones en infraestructura vial y turística que se desarrollan en la región Sur.

Comerciantes llevan 30 años esperando

De su lado, Arrin Féliz, dirigente de la Asociación de Comerciantes de Barahona y segundo tesorero de la Cámara de Comercio de esta ciudad, afirmó que los comerciantes llevan alrededor de 30 años reclamando mejores condiciones para desarrollar sus actividades.

Explicó que han sostenido reuniones con autoridades políticas y gubernamentales y que han recibido informaciones alentadoras sobre la posible construcción de una nueva plaza.

Según Féliz, se les ha informado que el Gobierno tendría identificado un terreno de aproximadamente 100,000 metros cuadrados para levantar el nuevo mercado.

Mientras esa iniciativa se materializa, describió como precaria la situación de la actual plaza, donde asegura que no existen suficientes espacios para estacionamientos, las aceras permanecen ocupadas y numerosos vendedores colocan sus mercancías en plena vía pública.

El dirigente comercial también cuestionó la respuesta de la Alcaldía de Barahona y aseguró que las reuniones sostenidas con el alcalde Milton Fernández no se han traducido, hasta el momento, en una solución definitiva.

Recordó que a pocas cuadras del mercado existe un terreno donde anteriormente se anunció la construcción de una nueva plaza y donde, según afirmó, incluso se produjo un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. Sin embargo, sostuvo que el lugar permanece abandonado y actualmente acumula basura y maleza.

Los comerciantes habían planteado utilizar provisionalmente ese espacio para estacionar los camiones que abastecen el mercado y así reducir los obstáculos que afectan el tránsito vehicular en la zona, pero aseguran que la propuesta tampoco prosperó.

Reclamos de intervención

Féliz sostuvo que la problemática no corresponde únicamente al cabildo y reclamó la intervención de Salud Pública, Medio Ambiente y las autoridades responsables del tránsito.

Advirtió que alimentos destinados al consumo humano son comercializados en el suelo y que algunas carnes permanecen expuestas en la calle, mientras aguas contaminadas circulan o se acumulan en diferentes puntos del mercado.

También mencionó la disposición inadecuada de plumas y otros desperdicios procedentes de establecimientos dedicados a la venta de pollos.

Sobre el tránsito, explicó que la falta de señalización y estacionamientos contribuye al congestionamiento permanente de las calles próximas al mercado. Aseguró que los propios comerciantes propusieron aportar recursos para instalar señales de "No estacione" y establecer vías que permitan organizar la circulación, pero la iniciativa quedó sin ejecución.

El dirigente reconoció, sin embargo, el trabajo de la Policía Nacional en materia de patrullaje y seguridad dentro del entorno comercial.

Comerciantes y ciudadanos consideran que la construcción de una nueva plaza permitiría mejorar la higiene, ordenar el tránsito y ofrecer condiciones más dignas tanto a vendedores como a consumidores, mientras reclaman a las autoridades locales y nacionales convertir en realidad una obra que Barahona lleva décadas esperando