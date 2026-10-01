6.7 millones de personas se mueven cada día en el Gran Santo Domingo, según estudio del Intrant

El estudio establece que el 31.7 % de todos los viajes tiene como destino el Distrito Nacional. ( CEDIDA POR EL INTRANT )

En el Gran Santo Domingo y sus municipios periféricos se realizan alrededor de 6.7 millones de viajes cada día, con el Distrito Nacional como principal punto de atracción de los desplazamientos, según los resultados de una encuesta de movilidad presentada este jueves por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

El estudio establece que el 31.7 % de todos los viajes tiene como destino el Distrito Nacional, lo que representa aproximadamente uno de cada tres desplazamientos registrados en el área estudiada.

El principal flujo de movilidad se produce entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, con unos 303,000 viajes diarios en ambos sentidos. Le siguen las conexiones entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Norte, con 240,000 viajes, y entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, con 137,000.

La investigación fue realizada con el respaldo técnico y financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Unión Europea (UE) y la firma internacional SYSTRA. Para levantar los datos fueron encuestadas más de 20,000 personas en unos 7,300 hogares durante dos períodos: de septiembre a diciembre de 2025 y de abril a junio de 2026.

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La mayoría de los viajes son locales

Aunque el Distrito Nacional mantiene una fuerte capacidad de atracción, la mayor parte de los desplazamientos se realiza dentro del mismo territorio.

De acuerdo con el estudio, 4.43 millones de viajes, equivalentes al 74.6 %, se realizan dentro del mismo municipio o territorio, mientras que los restantes 1.50 millones, el 25.4 %, corresponden a desplazamientos entre municipios.

El Distrito Nacional registra alrededor de 1.40 millones de viajes internos diarios, seguido por Santo Domingo Este, con 1.22 millones; Santo Domingo Norte, con 497,000, y Santo Domingo Oeste, con 449,000.

El transporte privado sigue dominando

Los datos muestran que el 41.5 % de los desplazamientos se realiza mediante transporte privado, principalmente automóviles y motocicletas. El transporte colectivo representa el 37.4 %, mientras que caminar y utilizar bicicleta concentra el 21.1 %.

La composición de los medios de transporte también ha cambiado respecto a la encuesta de movilidad realizada en 2018. El uso del carro público pasó de 14 % a 8 %, mientras ganaron participación la motocicleta privada, el motoconcho y los servicios de taxi y plataformas digitales.

La motocicleta privada representa el 10 % de los viajes; el motoconcho, el 7.7 %, y los taxis y aplicaciones como Uber, el 7.4 %.

En tanto, el uso promedio del Metro de Santo Domingo aumentó 10.9 % respecto a 2018, según la comparación realizada por los investigadores. El informe vincula este incremento con la ampliación de la capacidad del sistema, los nuevos corredores de autobuses reformados y el fortalecimiento de la operación de la OMSA.

Trabajo y estudio impulsan los primeros viajes

El estudio revela además que la población que se desplaza es predominantemente joven. El 38 % tiene entre 15 y 34 años, mientras que el 73.9 % de los primeros viajes del día —sin contar los desplazamientos hacia el hogar— responde a motivos obligatorios, principalmente trabajo o estudio.

Cada residente mayor de 10 años realiza, en promedio, 1.92 viajes diarios. Los trayectos tienen una distancia promedio de 3.5 kilómetros y una duración de 20.8 minutos.

Asimismo, el 78.5 % de las personas encuestadas indicó que se había desplazado al menos una vez durante el día anterior a la encuesta.

Un área metropolitana que se mueve entre municipios

El perímetro principal de la investigación estuvo integrado por el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos. También fueron incluidos municipios periféricos como Boca Chica, Pedro Brand, San Antonio de Guerra, San Cristóbal, Bajos de Haina y Nigua, además de nueve distritos municipales.

La encuesta incluyó, además de las entrevistas domiciliarias, conteos vehiculares y observaciones de ocupación en 21 puntos, con el objetivo de obtener una visión más amplia de los patrones de movilidad.

Los resultados servirán como referencia para la planificación del transporte y la movilidad urbana en el Gran Santo Domingo, una zona en la que millones de personas se desplazan diariamente por motivos laborales, educativos y de servicios.