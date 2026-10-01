Fitram estudia una línea 4 del Metro para conectar Santo Domingo con San Cristóbal

Uno de los trenes del Metro de Santo Domingo durante un recorrido. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) estudia la construcción de la Línea 4 del Metro de Santo Domingo, un proyecto que contempla conectar el Centro Olímpico con el municipio de San Cristóbal y que forma parte de la planificación de las inversiones de transporte previstas hacia 2036.

Jhael Isa, director del Fitram, explicó que la propuesta contempla que la nueva línea parta desde el Centro Olímpico, donde tendría interconexión con las líneas 1 y 2 del Metro y con la futura Línea 3 del Monorriel.

Desde ese punto se proyecta un tramo soterrado de unos nueve kilómetros hasta Pintura y, posteriormente, continuar por la avenida 6 de Noviembre mediante tramos cuya modalidad elevada será determinada por los estudios.

Isa aclaró que el proyecto todavía se encuentra en fase de estudios y que no se trata de una obra que necesariamente vaya a ejecutarse durante el actual Gobierno. Contará con el apoyo de los organismos internacionales han apoyado al desarrollo del transporte masivo.

Indicó que las evaluaciones determinarán la factibilidad de la línea, la demanda de pasajeros, los costos, el impacto ambiental, el tipo de construcción y la forma en que se integraría al sistema de transporte existente.

El estudio, que tendría una duración aproximada de 18 meses, abarcará el recorrido completo desde el Centro Olímpico hasta San Cristóbal. De acuerdo con Isa, este municipio constituye uno de los principales polos demográficos identificados por la demanda de viajes, por lo que su conexión con el sistema de transporte masivo forma parte de la planificación de la red.

Intermodalidad

La propuesta contempla además una intermodalidad en Pintura, donde la Línea 4 podría conectarse con el sistema de teleférico, mientras que en el Centro Olímpico tendría conexión con las líneas 1 y 2 del Metro y la futura Línea 3 del Monorriel.

Sobre la ampliación de la Línea 2D, que contempla un tramo de aproximadamente 2.3 kilómetros entre Megacentro y Las Américas, Isa señaló que los estudios de demanda determinaron que esa inversión no sería necesaria durante los próximos 10 años.

Explicó que la construcción de ese tramo, cuyo costo superaría los 250 millones de dólares, podría restar pasajeros al eje principal del sistema. Por esa razón, sostuvo que los estudios de demanda son fundamentales para establecer cuáles proyectos deben ser priorizados dentro de la red maestra de transporte de Santo Domingo.

El funcionario destacó que la planificación busca orientar las inversiones hacia los corredores con mayores necesidades de conectividad y demanda de pasajeros, en lugar de ejecutar obras únicamente por su facilidad constructiva o proximidad a las líneas existentes.