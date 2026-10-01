Conductores de camiones que derriban cables telefónicos y de servicios de telecomunicaciones han convertido distintos puntos del Gran Santo Domingo en escenarios de contaminación visual y riesgo para peatones, residentes y comerciantes.

Con frecuencia, los conductores de vehículos pesados no advierten la altura del tendido aéreo y, al pasar por determinadas vías, enganchan y derriban los cables, en algunos casos causando también daño en los postes del tendido eléctrico.

Uno de esos casos fue el accidente de un camión en la avenida 25 de Febrero, cuando rompió en dos partes un poste del tendido eléctrico y de telecomunicaciones, se deslizó por un muro de mampostería y cayó en un terreno desnivelado sin causar víctimas mortales.

En varios lugares, las empresas de telecomunicaciones se limitan a recoger parte de los cables afectados, mientras dejan otros colgando frente a viviendas y establecimientos comerciales.

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Esta situación, además de deteriorar el entorno, puede dejar a familias sin servicios de telefonía, internet o televisión por cable.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, residentes de distintos sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este denunciaron la situación y reclamaron que sean retirados los cables que permanecen en las vías públicas.

Enmanuel Vidal, comerciante de Villa Carmen, explicó que hace como dos meses que un camión derribó varios cables. Parte fueron amarrados en algunos postes del tendido eléctrico y otros permanecen colgando en medio de la vía.

“Eso hace como dos meses que pasó y el camión se fue como que no había hecho nada. Fue alguna gente que recogió los alambres y los amarró en un lado”, relató.

Mélany Díaz cuenta que transitaba en una motocicleta por una calle de Gascue: “Yo iba con mi novio y un pedazo del cable me dio en la frente y me causó una herida”, cuenta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/cableado-electricos-de-santo-domingo202609300016-12abea1e.jpg Algunos vecinos deciden amarrar los cables de postes del tendido que han sido derribados. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/cableado-electricos-de-santo-domingo202609300020-0ded47ec.jpg Los cables cuelgan por los frentes de las viviendas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/cableado-electricos-de-santo-domingo202609300029-35fb0dda.jpg Este camión impactó un poste del tendido eléctrico en la avenida 25 de Febrero, en Santo Domingo Este, y derribó todo el cableado. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/cableado-electricos-de-santo-domingo202609300023-16eb5504.jpg Poste derribado por el camión. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ ›

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/cableado-electricos-de-santo-domingo202609300008-2adf1ec5.jpg La gente camina en medio de cables colgando. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/cableado-electricos-de-santo-domingo202609300035-copia-46e62c6f.jpg Algunos cables obstruyen el paso de peatones. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/cableado-electricos-de-santo-domingo202609300030-ee754ab5.jpg Cable impactado por un vehículo en la calle Tercera esquina Ramón Javier Batista, Villa Carmen, Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/cableado-electricos-de-santo-domingo202609300045-679d4dbc.jpg Calle Barney Morgan. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ ›

Un peligro para peatones

Advirtieron que algunos podrían representar un peligro adicional, debido a la posibilidad de que entren en contacto con instalaciones eléctricas.

Los moradores también hicieron un llamado a las alcaldías para que intervengan en los lugares afectados y coordinen con las empresas de telecomunicaciones el retiro y acondicionamiento del cableado, a fin de reducir la contaminación visual y evitar riesgos para las personas que utilizan las aceras.

Los residentes consideran necesario que las autoridades y las compañías responsables den seguimiento a estos casos, especialmente en las zonas donde los cables permanecen durante largos períodos colgando de postes o estructuras, próximos a viviendas, negocios y áreas de circulación peatonal.

En agosto pasado, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Alcaldía del Distrito Nacional y el sector eléctrico iniciaron el retiro y reorganización de 300 kilómetros de cableado aéreo en desuso en diferentes sectores de la capital, con una inversión que supera los 100 millones de pesos.