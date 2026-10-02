Más de tres mil personas esperan beneficiarse de estación de aguas residuales en sector de Santiago

La obra se encuentra en la etapa final de construcción ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Más de tres mil residentes de Villa Magisterial, en el sector Pontezuela, de Santiago, esperan beneficiarse de una estación de bombeo de aguas residuales cuyos trabajos de construcción se encuentran en la fase final.

La infraestructura, levantada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), permitirá mejorar el manejo de las aguas residuales generadas en la zona y contribuirá al fortalecimiento del sistema de saneamiento del sector.

Características técnicas

La institución acuífera explicó que la estación contará con tres bombas sumergibles, de las cuales dos estarán en funcionamiento y una permanecerá como reserva para garantizar la continuidad del servicio ante cualquier eventualidad.

Coraasan indicó que las bombas tendrán una capacidad conjunta de 245.29 galones por minuto, lo que permitirá impulsar las aguas residuales hacia el sistema de tratamiento correspondiente.

El sistema también dispondrá de rejillas metálicas destinadas a retener los residuos sólidos que puedan llegar a la estación. Esta estructura busca evitar que materiales que son arrastrados por las aguas residuales provoquen obstrucciones o daños en los equipos de bombeo.

RELACIONADAS

Contexto institucional

La obra forma parte de los proyectos contemplados en el acuerdo Compromiso Santiago-Presidencia de la República, mediante el cual se han impulsado iniciativas dirigidas a mejorar los servicios de agua potable, saneamiento y otras infraestructuras de la provincia.

Coraasan detalló que la estación está diseñada para atender las necesidades de saneamiento de los residentes de Villa Magisterial y contribuir a reducir la presencia y el impacto de aguas residuales en el entorno.

Impacto ambiental

La puesta en funcionamiento de la infraestructura también busca disminuir el riesgo de que las aguas residuales lleguen de manera inadecuada a cuerpos de agua, entre ellos el río Yaque del Norte, uno de los principales recursos hídricos de la provincia.

La terminación de los trabajos permitirá avanzar hacia la incorporación del sector al sistema sanitario y ofrecer una respuesta a las necesidades de manejo de las aguas residuales de las familias residentes en esta zona de Santiago.

Con la estación se procura, además, contar con una infraestructura con capacidad de respaldo mediante la tercera bomba, de manera que el sistema pueda continuar operando en caso de que una de las unidades principales requiera mantenimiento o presente alguna avería.

La obra se encuentra próxima a concluir, por lo que se espera que, una vez completados los trabajos y las pruebas correspondientes, pueda entrar en funcionamiento para beneficio de los residentes de Villa Magisterial.