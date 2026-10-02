OMSA relanza corredor La Nueva Barquita con seis autobuses y anuncia servicio gratuito por 15 días

Corredor de La Nueva Barquita ( CEDIDA POR LA OMSA )

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó este jueves que relanzó el corredor La Nueva Barquita, en Santo Domingo Este, con la incorporación de seis autobuses reformados y acondicionados, con capacidad para transportar hasta 90 pasajeros cada uno.

Diario Libre publicó el pasado 23 de septiembre la denuncia de comunitarios de ese sector, quienes alertaron que la entidad gubernamental había reducido de ocho a solo dos las unidades que prestaban servicio en la comunidad. Según explicaron, la medida les generaba dificultades para trasladarse, a lo que se sumaba el prolongado tiempo que debían esperar para que las guaguas salieran.

A través de una nota de prensa, la institución anunció que el servicio será gratuito durante los primeros 15 días, con el propósito de que los usuarios conozcan y experimenten las mejoras implementadas en el corredor.

Asimismo, informó que, a partir de este relanzamiento, los adultos mayores podrán utilizar el servicio de manera gratuita.

El vicepresidente ejecutivo de la OMSA, Onéximo González, explicó que la incorporación de las seis unidades permitirá ofrecer una frecuencia de entre cinco y diez minutos durante las horas de mayor congestión vehicular.

Precisó que el corredor operará diariamente desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., con una tarifa regular de 35 pesos, que permitirá a los pasajeros acceder al sistema de tarifa integrada.

Beneficios del nuevo servicio

De acuerdo con González, el corredor impactará directamente a más de 56,250 habitantes de sectores como La Nueva Barquita, La Penetración, Los Cerros de Buena Vista I, Los Guayabos, Villa Laura, Primaveral, El Edén, La Ceuta, Jardines de Buena Vista I, La Victoria, Villa Vista II, Sabana Perdida, La Javilla y Villa Mella.

Indicó que el servicio facilitará el desplazamiento de los residentes hacia centros de interés, entre ellos la Ciudad Sanitaria, escuelas, liceos, establecimientos comerciales e iglesias de la zona.

Durante el acto, el coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, destacó la importancia de incorporar autobuses acondicionados para mejorar la calidad y seguridad del transporte público.

Ascención también exhortó a los residentes de las comunidades beneficiadas a cuidar las unidades y contribuir a la vigilancia del servicio.

Reacciones de la comunidad

El presidente del patronato que administra el proyecto habitacional La Nueva Barquita, el padre Gregorio Alegría, tuvo a su cargo la bendición de las unidades y agradeció las iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de movilidad de los residentes.

Además, recordó a las autoridades de la OMSA que el patronato dispone de un terreno que podría utilizarse para estacionar autobuses.

Por su parte, la dirigente comunitaria Josefina Madé valoró la incorporación de las unidades y señaló que La Nueva Barquita cuenta con aproximadamente 8,700 habitantes, entre ellos estudiantes, trabajadores y familias que dependen del transporte público para realizar sus actividades cotidianas.

Según la nota de prensa, el relanzamiento forma parte del proceso de renovación y acondicionamiento que desarrolla la OMSA de manera progresiva en sus corredores, con el objetivo de mejorar las condiciones del servicio de transporte colectivo.