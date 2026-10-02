Tres años sin cobrar: dueños de tractores bloquean carretera en Montecristi

Propietarios de tractores y otros equipos participan en una protesta en la carretera Duarte, donde exhiben carteles en reclamo del pago de RD$80 millones por trabajos realizados en el Proyecto La Cruz de Manzanillo. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA A DL )

Los viajes a Santo Domingo en busca de pago no han resuelto el reclamo de un grupo de propietarios de tractores y otros equipos que asegura llevar tres años esperando por trabajos realizados en el Proyecto La Cruz de Manzanillo. Este malestar se convirtió en una protesta que paralizó el tránsito en la carretera Duarte, a la altura del kilómetro 17.

Los manifestantes atravesaron sus maquinarias en la vía para exigir el desembolso de RD$80 millones que, según sostienen, les adeuda el Ministerio de Agricultura por labores de preparación y desmonte de terrenos ejecutadas durante el relanzamiento del proyecto, en 2023.

De acuerdo con su versión, los equipos fueron contratados durante la gestión de Limber Cruz. Desde entonces, afirman haber acudido en varias ocasiones a la capital sin conseguir que se les pague.

El reclamo reúne a distintos propietarios que siguen sin recibir la remuneración por el uso de sus equipos y el trabajo realizado. A esa espera se suman los desplazamientos para gestionar el cobro, mientras la protesta interrumpió el paso de quienes transitaban por ese tramo de la carretera.

Los afectados pidieron la intervención del presidente Luis Abinader para que se gestione el pago a través del Ministerio de Agricultura.

Exigían una respuesta del Gobierno

Durante el bloqueo llegaron miembros de la Policía Nacional, quienes solicitaron retirar los tractores y despejar la vía. Los manifestantes mantuvieron la protesta y condicionaron su levantamiento a la presencia de un representante gubernamental con capacidad para atender el reclamo.

Unas dos horas después de iniciada la protesta, se presentó la gobernadora de Montecristi, Leissa Virginia Cruz, quien se comunicó por teléfono con un viceministro de Agricultura para buscar una salida al conflicto.

Tras esa conversación, se acordó conformar una comisión de los reclamantes para ser recibida la semana siguiente. La gobernadora se comprometió a acompañar las gestiones.

También acudió el empresario Takichi Mukay, quien ofreció colaborar con la representante del Ejecutivo en las diligencias para procurar el pago.

El acercamiento dejó encaminada una reunión, pero no se informó de una fecha de desembolso. La información disponible tampoco incluye una respuesta del Ministerio de Agricultura sobre el monto reclamado ni las razones del retraso denunciado.