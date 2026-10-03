El Derrumbao: un punto crítico que sigue pendiente en la carretera Barahona–Enriquillo

El Derrumbao uno de los puntos más delicados de la carretera Barahona–Enriquillo. ( DIARIO LIBRE / OMAR MEDINA )

El Derrumbao es desde hace tiempo uno de los puntos viales más críticos y peligrosos que tiene pendiente de resolver el Gobierno en la costa de Barahona, pese a las intervenciones de emergencia, estudios técnicos y anuncios realizados desde 2023 para encontrar una solución definitiva al tramo.

Ubicado entre la comunidad de San Rafael y el puente Coronel, en la carretera Barahona–Enriquillo, este punto se ha convertido durante años en un dolor de cabeza para los conductores que diariamente se desplazan hacia los municipios costeros de Barahona y la provincia Pedernales.

La renovación de la carretera Barahona–Enriquillo se inició en 2012, durante una administración anterior, y el actual Gobierno del presidente Luis Abinader ha dado continuidad a los trabajos e inaugurado varios tramos, quedando todavía pendiente una solución definitiva para El Derrumbao.

Furgones, patanas, autobuses y otros vehículos pesados enfrentan dificultades para atravesar el estrecho y accidentado tramo, provocando en ocasiones prolongados taponamientos. Algunas patanas tienen dificultades para superar la curva y deben retroceder, situación que complica todavía más la circulación.

El flujo vehicular experimentó cierta mejoría después de las intervenciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que colocó una capa asfáltica. Los trabajos redujeron los hoyos y el polvo que anteriormente afectaban a conductores, pasajeros y residentes cuando los vehículos circulaban por el lugar.

El tramo permanece asfaltado y señalizado, pero continúa a la espera de una solución estructural definitiva que garantice mayor seguridad a los conductores.

Sin embargo, las mejoras no eliminaron el principal problema: el peligro continúa latente.

En uno de los márgenes de El Derrumbao existe un precipicio que desciende hacia el mar. La falta de una protección adecuada en determinados puntos mantiene expuestos a los conductores ante cualquier pérdida de control, desperfecto mecánico o maniobra brusca.

Una caída desde esa zona podría tener consecuencias fatales debido a la pronunciada pendiente y a que parte del despeñadero termina directamente en el mar.

El riesgo tampoco se limita a quienes atraviesan el lugar en vehículos.

Recientemente, un joven que realizaba turismo en la zona resbaló y estuvo a punto de caer por el precipicio. Arbustos y piedras lograron detener su caída antes de que llegara al fondo, mientras transeúntes que se encontraban en el lugar acudieron en su auxilio.

El hecho quedó registrado en un video que posteriormente circuló ampliamente en las redes sociales y volvió a colocar sobre el tapete el peligro que representa El Derrumbao, no solamente para los conductores, sino también para las personas que se desplazan a pie por la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-30-at-51314-pm-1-564a3ff6.jpeg Condiciones que presenta ese tramo de la carretera. (DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA)

Las lluvias aumentan el peligro

La situación se torna todavía más delicada durante los períodos de lluvia.

Las características geológicas del terreno favorecen desprendimientos de tierra y rocas desde la montaña, materiales que pueden terminar sobre la carretera y representar un riesgo adicional para quienes circulan por la vía Barahona–Enriquillo.

Precisamente, los constantes deslizamientos han obligado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a intervenir el lugar en distintas ocasiones, aunque hasta ahora esas actuaciones no han representado la solución estructural definitiva que durante años se ha planteado para El Derrumbao.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-30-at-51314-pm-87aa79e1.jpeg El Derrumbao ha recibido trabajos de emergencia, asfaltado y evaluaciones técnicas. También ha sido inspeccionado por autoridades de Obras Públicas y especialistas como Osiris de León. (DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA)

Intervenciones oficiales

Los trabajos de emergencia más claramente documentados comenzaron el 25 de septiembre de 2023, después de un importante deslizamiento que bloqueó la carretera Barahona–Enriquillo.

Ese día, Obras Públicas movilizó equipos pesados para retirar tierra y rocas con el propósito de rehabilitar el tránsito por la zona.

El entonces ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, se trasladó ese mismo 25 de septiembre hasta El Derrumbao para supervisar personalmente las labores que se ejecutaban luego de los deslizamientos.

Durante aquella visita, Ascención anunció que el Gobierno procuraría una solución definitiva para el punto crítico y señaló que los trabajos contarían con la asesoría del reconocido geólogo Osiris de León.

De León conoce de primera mano las condiciones geológicas de El Derrumbao. En octubre participó junto a funcionarios y técnicos de Obras Públicas en una inspección de la zona mientras continuaban las intervenciones en la carretera.

En ese momento se planteó nuevamente la necesidad de encontrar una solución capaz de enfrentar de manera permanente los problemas geológicos y viales existentes en el lugar.

A partir del 7 de octubre, Obras Públicas incluso estableció jornadas de trabajo de 12 horas diarias, comprendidas entre las 5:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana, para acelerar las labores en el tramo San Rafael–Enriquillo.

Las intervenciones permitieron mejorar las condiciones para el tránsito, pero la obra estructural prometida para estabilizar definitivamente El Derrumbao no comenzó entonces.

Una solución de millones de dólares

Más de un año después de aquella intervención, el problema continuaba sobre la mesa.

En noviembre, Deligne Ascención reveló que solucionar definitivamente El Derrumbao representaba un desafío de ingeniería que podría requerir una inversión de al menos US$40 millones.

El entonces funcionario explicó que entre las alternativas que estaban bajo estudio figuraban la estabilización de la montaña mediante la remoción de grandes cantidades de material, la construcción de un viaducto o incluso la ejecución de un túnel.

Para ese momento se planteaba que los trabajos para la solución definitiva podrían comenzar a principios de 2025.

Sin embargo, El Derrumbao continúa siendo un punto vulnerable de la carretera y las comunidades de la costa siguen esperando una intervención que permita superar definitivamente el problema.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-30-at-51313-pm-02122f04.jpeg El Derrumbao uno de los puntos más delicados de la carretera Barahona–Enriquillo. (DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA)

Desarrollo de Pedernales aumenta la urgencia

La situación adquiere mayor importancia por los planes de desarrollo turístico impulsados por el presidente Luis Abinader en Pedernales.

Desde el inicio de su administración, el mandatario ha colocado el desarrollo turístico de Cabo Rojo entre los proyectos estratégicos del Gobierno, con inversiones hoteleras, infraestructura vial y aeroportuaria destinadas a transformar esa provincia fronteriza en un nuevo destino turístico.

Ese crecimiento incrementará progresivamente la circulación de vehículos por el corredor Barahona–Enriquillo–Pedernales.

Con la entrada en funcionamiento de nuevas habitaciones hoteleras en Cabo Rojo y el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria de la zona de Oviedo-Pedernales, la carretera tendrá que recibir un mayor flujo de turistas, trabajadores, suplidores y vehículos pesados.

En ese escenario, El Derrumbao representa un punto que deberá ser enfrentado para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y movilidad a quienes utilicen la ruta.

El peligro no afecta exclusivamente a los residentes de Barahona y Pedernales. Cada fin de semana numerosos visitantes recorren la costa para conocer destinos como San Rafael, Los Patos, Paraíso, Enriquillo y otros atractivos ubicados en dirección hacia Pedernales.

Senador reclama intervención

En medio de la espera por una solución definitiva, el senador de Barahona, Moisés Ayala, volvió a colocar el tema en la agenda pública.

El legislador solicitó el pasado 27 de agosto al Gobierno y al Ministerio de Obras Públicas intervenir de manera urgente El Derrumbao, al considerar necesario enfrentar las condiciones que presenta ese tramo de la carretera.

El reclamo se suma a años de intervenciones, inspecciones, estudios y anuncios alrededor de un problema que sigue pendiente.

Desde aquel deslizamiento de septiembre, El Derrumbao ha recibido trabajos de emergencia, asfaltado y evaluaciones técnicas. También ha sido inspeccionado por autoridades de Obras Públicas y especialistas como Osiris de León.

Incluso se han planteado soluciones que van desde remover parte de la montaña hasta construir un viaducto o un túnel, con una inversión que fue estimada en decenas de millones de dólares.

Pero mientras se define y ejecuta la solución estructural, miles de conductores continúan atravesando diariamente un tramo donde la montaña, las curvas, los vehículos pesados y el precipicio siguen haciendo de El Derrumbao uno de los puntos más delicados de la carretera Barahona–Enriquillo.