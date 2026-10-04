Comunitarios en Jimayaco reparan por su cuenta carretera y denuncian abandono de obra

Vehículos esquivan los hoyos para poder transitar por la carretera de Jimayaco, en La Vega. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA A DL )

Comunitarios de Jimayaco, en La Vega, llevan 12 domingos realizando por cuenta propia labores de reparación de los hoyos de la carretera que comunica la comunidad con otras localidades de la zona, ante lo que consideran falta de respuesta de las autoridades a su reclamo de rehabilitación de la vía.

José Agustín Batista, integrante del movimiento Jimayaco en Acción, explicó que los residentes utilizan cemento y concreto para cubrir los hoyos de una carretera que, según afirmó, tiene aproximadamente seis kilómetros de longitud y cuyo deterioro dificulta el tránsito por la zona.

"Estamos aquí hoy el domingo número doce que estamos luchando tapando los hoyos de una carretera completamente destruida", declaró Batista, quien aseguró que la comunidad lleva cerca de dos años esperando la terminación de los trabajos que fueron iniciados en la vía.

De acuerdo con el dirigente comunitario, en ese período fueron intervenidos aproximadamente 1.5 kilómetros, pero los trabajos no continuaron en el resto de la carretera.

"Una carretera que está aprobada, comenzaron y le hicieron kilómetro y medio y la dejaron a mitad", afirmó Batista.

El comunitario sostuvo que representantes de Jimayaco han acudido en ocho ocasiones al departamento de Obras Públicas para solicitar la continuación de los trabajos, pero, según dijo, no han recibido una respuesta que permita conocer cuándo será intervenida nuevamente la vía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/whatsapp-image-2026-10-04-at-115545-am-2-fc5ebc84.jpeg Basura y hoyos se observan en distintos puntos de la deteriorada vía de Jimayaco. (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/whatsapp-image-2026-10-04-at-115545-am-1-76d5e92c.jpeg Personas transitan por la carretera de Jimayaco, cuyo mal estado dificulta el desplazamiento por la zona. (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DL) ‹ >

Ante esa situación, los residentes decidieron organizarse y comenzar ellos mismos a cubrir los hoyos. Batista reconoció que las reparaciones no tienen carácter profesional, pero dijo que han permitido mejorar temporalmente las condiciones de circulación.

"Hemos decidido nosotros mismos hacer el trabajo y ya hoy es el domingo número 12 y hemos hecho prácticamente el trabajo", expresó.

Antecedentes de reclamos comunitarios

En agosto de 2025, residentes de Botija, Jimayaco y Cabirmota realizaron una protesta con bloqueo temporal de la Autopista Duarte para reclamar el asfaltado de su principal vía de acceso y la rehabilitación de caminos vecinales.

Documentos del Ayuntamiento de La Vega también registran intervenciones de caminos vecinales en Jimayaco y Cabirmota dentro de programas municipales de reparación y habilitación de vías. Sin embargo, esos registros no permiten establecer que la carretera señalada por los comunitarios haya sido concluida.

La carretera también aparece vinculada en documentos públicos y trabajos académicos a los tramos de Cabirmota y Jimayaco, mientras que el Ministerio de Obras Públicas ha contemplado proyectos de intervención vial en esa zona de La Vega.

Batista afirmó que los residentes continuarán con las jornadas de reparación mientras esperan que las autoridades retomen los trabajos.