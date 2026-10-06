Gobierno rehabilita canal Horacio Vásquez para mejorar riego en 227,000 tareas de Montecristi

Trabajos de rehabilitación del canal Horacio Vásquez, en Villa Vásquez. ( DIARIO LIBRE / JAVIER GENAO )

El Gobierno dominicano inició los trabajos de rehabilitación del canal Horacio Vásquez, en Villa Vásquez, Montecristi, durante un acto encabezado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), Olmedo Caba Romano, junto a autoridades nacionales, provinciales y representantes de los usuarios del sistema de riego.

Caba Romano reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano con la ejecución de obras hidráulicas orientadas a mejorar la eficiencia en la distribución del agua y fortalecer la producción agrícola nacional.

Manifestó que la obra forma parte del Proyecto Agricultura Resiliente y Gestión Integrada de Recursos Hídricos (Pargirh), financiado por el Banco Mundial mediante el préstamo 8912-DO, y se ejecuta a través del Componente 2, a cargo del Indhri, orientado al mejoramiento de la resiliencia y la gestión de las infraestructuras hidráulicas en las cuencas de los ríos Yaque del Norte y Ozama-Isabela.

"La intervención del canal Horacio Vásquez responde a un proceso de planificación que contempló estudios y diseños previos, así como la socialización de las obras con los usuarios beneficiarios, como parte del enfoque del gobierno del presidente Luis Abinader de impulsar inversiones hidráulicas sustentadas en criterios técnicos y orientadas a garantizar mayor eficiencia en el uso y distribución del agua para la producción agrícola", explicó Caba Romano durante su intervención.

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Además informó que los trabajos contemplan el revestimiento en hormigón en casi 1 kilómetro de tramos discontinuos para reducir pérdidas y mejorar las condiciones de conducción.

Además, la rehabilitación de los sistemas de compuertas de las obras de toma nueva y toma vieja, con la construcción de una estructura aforadora durante el primer kilómetro del canal y una estructura de retención para favorecer la captación hacia los principales canales laterales.

Impacto en la comunidad

La intervención permitirá mejorar las condiciones de riego de 227,000 tareas agrícolas y beneficiar directamente a 2,548 usuarios de riego de la zona.

La actividad, que se realizó en el local de la Junta de Regantes Horacio Vásquez, contó con las palabras de bienvenida del presidente de la Junta, Domingo Flores, quien destacó la importancia de la obra para los productores y usuarios del sistema. Posteriormente, el alcalde de Villa Vásquez, Jenrry Castro Gutiérrez, resaltó el impacto que tendrá la rehabilitación del canal en el desarrollo agrícola y económico del municipio agradeciendo la intervención del INDRHI en la demarcación.

Los trabajos a ejecutar también incluyen la construcción de 26 tomas laterales de diferentes dimensiones, destinadas a mejorar la entrega de agua a los usuarios y corregir pérdidas por fugas, además de 14 tomas para bombas, que permitirán regular los turnos de riego de estos equipos.

Como parte de la rehabilitación integral, se acondicionarán además las bermas en nueve kilómetros y la limpieza del canal principal en toda su extensión.

La intervención permitirá fortalecer la infraestructura en una zona de alta productividad agrícola de Montecristi, contribuyendo a mejores condiciones para los productores y mayor resiliencia del canal frente a los desafíos ante la variabilidad climática.

El Pargirh constituye una iniciativa interinstitucional que involucra al Indrhi, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), con acciones dirigidas a mejorar la gestión sostenible de los recursos hídricos, la resiliencia de las infraestructuras y las condiciones de los agroecosistemas en las zonas priorizadas.

A través de su Componente 2, el proyecto contempla intervenciones destinadas a fortalecer sistemas de riego y otras infraestructuras hidráulicas estratégicas.

Entre las actuaciones identificadas por el INDRHI se encuentran también los procesos de modernización y rehabilitación de otros sistemas de riego de la cuenca del Yaque del Norte como el Ms. Bogaert cuya rehabilitación se iniciará próximamente, como anunció el ejecutivo.

En la actividad se explicó que el Banco Mundial recién culminó una sesión de apoyo técnico y seguimiento al Pargirh, en la que se revisaron los avances del proyecto y las acciones previstas para fortalecer la gestión de los recursos hídricos.

También, como parte de este proceso, está previsto que en noviembre una misión del organismo realice una visita de seguimiento a 8 obras hidráulicas, incluyendo las intervenciones contempladas en los sistemas de riego priorizados.