¿Qué pasó? Renuncia secretario general de la Alcaldía de Santo Domingo Este

Sentado, Marcos Jesús Colón Arache, secretario general de la Alcaldía de Santo Domigo Este. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El secretario general de la Alcaldía de Santo Domingo Este, Marcos Jesús Colón Arache, presentó su renuncia irrevocable al cargo, con efectividad a partir del próximo 31 de octubre de 2026.

La decisión fue comunicada mediante una carta fechada el 5 de octubre y dirigida al alcalde del municipio, Dioris Anselmo Astacio Pacheco, en la que Colón Arache señala que su dimisión se produce "conforme a la solicitud realizada" por el ejecutivo municipal.

En la misiva, el funcionario no ofrece mayores detalles sobre las razones de su salida y se limita a formalizar su renuncia y desear al alcalde "el mejor de los éxitos". Con su salida, la Alcaldía de Santo Domingo Este deberá definir quién ocupará la Secretaría General a partir del 31 de octubre.

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Colón Arache permanecerá en sus funciones durante las próximas semanas, hasta que se cumpla la fecha establecida en la comunicación oficial. Colón Araché ocupaba el cargo desde el ascenso de la actual administración en febrero de 2024.

Una importante posición

La Secretaría General constituye una de las posiciones de importancia dentro de la estructura de las alcaldías, por lo que la salida de su titular implicará la designación de un nuevo responsable para dar continuidad a las labores administrativas y de coordinación institucional del gobierno local.

Marcos Jesús Colón Arache es un abogado que se distinguió por su dedicación al desarrollo de la alcaldía de Santo Domingo Este en los diferentes proyectos que encabezó. Es un munícipe desde muchos años. Se inició como regidor en el Distrito Nacional antes de la creación de la provincia Santo Domingo.

Además de regidor fue subdirector de la Autoridad Portuaria y asesor de varias instituciones públicas. En el 2021 fue designado subdirector administrativo de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación mediante el decreto 707-21