Reprograman recursos para iniciar labores de construcción del Monorriel

En este lugar se tiene programado hacer una de las estaciones del monorriel, que no ha iniciado la obra civil. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El proyecto del Monorriel de Santo Domingo avanza hacia su etapa de ejecución, mientras el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) trabaja junto al Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto en una reprogramación financiera que permita iniciar la obra y garantizar su continuidad.

El director de Fitram, Jahel Isa, informó que el contrato ya fue firmado y que actualmente se encuentran en la fase final de las gestiones relacionadas con el financiamiento.

Explicó que la situación macroeconómica internacional ha obligado a revisar la programación de los recursos y a distribuir los flujos de caja de manera que el proyecto pueda desarrollarse de forma sostenida.

"Estamos haciendo una reprogramación financiera", explicó Isa, quien indicó que Fitram coordina con Hacienda y Presupuesto una fórmula para "aplanar los flujos de caja" y disponer de las condiciones financieras necesarias para comenzar la ejecución del proyecto y asegurar los recursos durante su construcción.

El funcionario señaló que las conversaciones se encuentran en su etapa final, vinculadas al proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027. Una vez afinados esos detalles, Fitram comunicará a la ciudadanía el calendario previsto para el inicio de los trabajos.

Isa destacó, además, la importancia de los estudios de demanda realizados para definir las prioridades de expansión del sistema de transporte.



En ese contexto, explicó que la extensión de 2.3 kilómetros de la Línea 2D, desde Megacentro hasta Las Américas, no será ejecutada en los próximos 10 años, debido a que los estudios determinaron que esa inversión podría restarle pasajeros al eje principal del sistema.

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Línea 2-D no es prioridad

La obra de la Línea 2-D tendría un costo superior a los 250 millones de dólares, por lo que Fitram considera que, aunque técnicamente podría parecer una conexión sencilla por su cercanía, no constituye actualmente una de las inversiones prioritarias frente a otras necesidades de conectividad de la red maestra de transporte de Santo Domingo.

La decisión, según Isa, evidencia la importancia de realizar estudios de demanda antes de comprometer grandes inversiones públicas, con el propósito de establecer cuáles proyectos deben ejecutarse primero y cómo lograr que las diferentes líneas del sistema funcionen de manera integrada.