"Donde las aceras hablan", un llamado a escuchar a las ciudades

El municipalista Víctor Féliz firma un ejemplar de su libro. ( CEDIDA POR VÍCTOR FÉLIZ )

El consultor y especialista en gestión municipal Víctor Feliz Solano puso en circulación su libro "Donde las aceras hablan y los alcaldes escuchan", una obra que recoge años de reflexión, experiencia profesional y análisis sobre la realidad de los gobiernos locales, la vida urbana y la relación cotidiana entre las ciudades y sus habitantes.

La presentación se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2026, escenario escogido por el autor para entregar al público una recopilación de ideas nacidas de su trabajo como articulista, consultor, conferencista y estudioso de los asuntos municipales.

Durante sus palabras, Feliz Solano explicó que el título parte de una convicción que ha acompañado buena parte de su trayectoria profesional. A su juicio, las ciudades hablan permanentemente a través de sus calles, aceras, parques, servicios, espacios públicos y comunidades.

"Una ciudad habla cuando una acera está destruida, cuando un parque está abandonado, cuando una calle se inunda o cuando un ciudadano tiene que abandonar la acera para caminar por la vía. Pero habla de otra manera cuando funciona, cuando sus espacios están organizados y cuando las autoridades entienden que gobernar comienza por escuchar", expresó.

El autor sostuvo que el municipio constituye el espacio donde el Estado entra en contacto de manera más directa con la vida cotidiana de las personas, debido a que buena parte de las necesidades ciudadanas se manifiestan precisamente en el territorio.

La publicación aborda asuntos vinculados con la autonomía municipal, planificación urbana, servicios públicos, participación ciudadana, convivencia, institucionalidad, liderazgo comunitario y los desafíos que enfrentan los gobiernos locales para responder de manera efectiva a las transformaciones de las ciudades.

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Un análisis crítico

Feliz Solano señaló que el libro combina una mirada crítica con propuestas y reflexiones surgidas de años de recorrer municipios, conversar con autoridades, técnicos, dirigentes comunitarios y ciudadanos.

"Criticar sin plantear caminos sirve de muy poco. Estas páginas contienen preocupaciones, cuestionamientos y propuestas, pero sobre todo contienen esperanza en la capacidad que tenemos de construir municipios más humanos, organizados y cercanos a la gente", manifestó.

Durante la actividad, el autor agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso editorial y reconoció de manera especial el respaldo de la Liga Municipal Dominicana, en la persona de su secretario general, Víctor D´Aza, por su apoyo a una iniciativa orientada al fortalecimiento y la reflexión sobre la municipalidad dominicana.