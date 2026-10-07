Caasd inicia saneamiento de ocho cañadas en Los Alcarrizos por RD$1,160 millones

El director de la Caasd, Felipe Suberví, y el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, al centro, encabezan el primer picazo para las obras. ( CEDIDA POR LA CAASD )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) dejó iniciado ayer martes los trabajos para el saneamiento pluvial y sanitario de ocho cañadas que comprenden varias áreas en el municipio Los Alcarrizos, beneficiando a más de 72 mil habitantes.

Los afluentes que comenzaron a ser intervenidos son Jicaco, La Fe, Chavón, Ovío y Obras Públicas I, II, III y V, con un total de longitud 4,464 metros lineales y un costo estimado de 1,160 millones de pesos.

La intervención

El director de la entidad, Felipe -Fellito- Suberví, indicó que el saneamiento de esas cañadas comprende la higienización con el retiro de desperdicios sólidos y limpieza, cubriendo luego con una estructura de alcantarillado tipo cajón para el drenaje pluvial y tuberías de 12 pulgadas para el drenaje sanitario de las viviendas que están en sus entornos.

En cada cañada se hará la nivelación de los tramos intervenidos, desmonte, excavaciones, construcción de cajones en hormigón armado y en block, tragantes pluviales, acometidas sanitarias, registros sanitarios, imbornales, construcción y reconstrucción de viviendas, aceras, carpetas asfálticas, iluminación en las áreas intervenidas y paisajismo.

Sostuvo que el saneamiento de la cañada Jicaco, afluente 2, tiene un costo estimado de 263 millones de pesos y beneficiará a los habitantes de Barrio INVI, Lebrón y barrio La Fe, con la intervención de 935 metros de alcantarillas tipo cajón en hormigón armado, con diferentes dimensiones para conducir el caudal pluvial, además de limpieza, excavaciones, rellenos y reposición de servicios existentes.

El funcionario indicó que en el barrio La Fe, la obra tiene un costo estimado de 143 millones de pesos, con una población beneficiada de 20,000 habitantes, y comprende la construcción de 590 metros de alcantarilla tipo cajón en hormigón armado y la instalación de 1,200 metros de tuberías de 12 pulgadas para el drenaje sanitario y la construcción de 120 acometidas, 41 registros sanitarios, 20 tragantes pluviales y la reparación o reconstrucción de 20 unidades habitacionales.

Mientras, que en la cañada Chavón, la intervención contempla una inversión estimada de 178 millones de pesos en beneficio de 12,000 habitantes de los barrios Chavón y La Unión.

Fellito Suberví informó que los trabajos incluyen tuberías de gran diámetro para el drenaje pluvial y redes para interceptar las aguas residuales de las viviendas, así como aceras, contenes, asfaltado, paisajismo, iluminación, captación de aguas de lluvia, una vía de acceso, y la reparación o construcción de 40 unidades habitacionales.

La ejecución de las obras en el sector Obras Públicas abarca cinco tramos identificados en las fichas como "Obras Públicas I, II, III, A.T. y V", y se construirán alcantarillas, se instalarán tuberías pluviales y sanitarias, y se ejecutarán conexiones domiciliarias y mejoras en las redes de agua potable.

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Trabajo coordinado

"Estos trabajos que iniciamos hoy, son el resultado de un encuentro que sostuvimos en febrero de este año con líderes comunitarios, diputados, regidores, autoridades eclesiásticas y miembros de 28 juntas de vecinos de este municipio Los Alcarrizos, donde nos comprometimos a resolver el tema de las cañadas que tanto le afecta a cada uno de ustedes", expresó el director de la Caasd.

Suberví destacó el trabajo que viene desarrollando en favor de las comunidades, calificándolo como un "hito" en la historia de la entidad, cambiando los entornos, llevando agua por tubería a sectores que nunca hablan recibido el preciado líquido y mejorando la calidad de vida de la gente.

Sin embargo, apeló a la conciencia de los comunitarios para que cuiden cada obra entregada por el gobierno. "Ustedes son los que viven aquí y son los que van a disfrutar los nuevos entornos, así que les exhorto a cuidar cada obra que entrega el gobierno para que permanezca en el tiempo.

A partir de ahora, las inundaciones, el mal olor y el lodo serán cosas del pasado. Cuando terminemos, tendrán áreas limpias, cañadas selladas y encima, calles por donde pueden transitar sin mojarse o ensuciarse", expresó Suberví.

El funcionario dijo sentirse muy contento por la cercanía que tiene con las comunidades a través del programa "La Caasd te escucha". "Para mi es fundamental desarrollar proyectos que beneficien a los sectores más vulnerables del Gran Santo Domingo, esa misión la aprendí siempre de mi padre, y mientras permanezca al servicio del Estado lo continuaré haciendo con la frente muy en alto", apuntó.