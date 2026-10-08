Entre charcos y vehículos: así transitan los peatones cuando llueve en Los Mameyes

Una mujer se ve obligada a caminar por la calle debido al agua acumulada sobre la acera en El Pensador. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Cada vez que llueve, aunque sea por poco tiempo, transitar por una zona del sector Los Mameyes en Santo Domingo Este, se convierte en un aprieto para residentes y peatones debido a la acumulación de agua en la vía.

La situación se registra en la calle A, esquina calle cuarta, al lado donde funcionan las instalaciones del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

"Eso es cuando cae una gotita de agua, ahí está inundado de agua. Para usted salir de su casa tiene que salir con una bota", comentó Rafael Saldaña, residente en la zona.

El agua cubre parte de la calle y la acera, por lo que algunos peatones se ven en la obligación de saltar los charcos, bajar a la calle y caminar junto a los vehículos para poder avanzar hacia su destino.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/08102026-recorrido-por-lluvia-en-santo-domingo-adriana-suels--7-868c9308.jpg El agua acumulada en el tramo de la calle A, en el sector Los Mameyes. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/08102026-recorrido-por-lluvia-en-santo-domingo-adriana-suels--20-bbc8d848.jpg Un camión atraviesa con precaución el tramo con agua acumulada en la calle A del sector Los Mameyes. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

Durante un recorrido realizado este jueves por un equipo de Diario Libre, se observó como el agua permanecía acumulada sobre la calle y parte de la acera.

La superficie estaba cubierta de agua oscura, mezclada con hojas, residuos y restos de goma. Algunos motoristas levantaban los pies al atravesar la zona y los conductores reducían la velocidad.

Filtrantes obstruidos

Saldaña explicó que el problema se debe a que los filtrantes permanecen obstruidos por tierra y basura.

"Eso está tapado ahí, porque allá había un contenedor puesto y todo lo rompieron ahí. Entonces todos los filtrantes están tapados. Tienen que sacar toda la tierra y toda esa basura que tiene para que el agua se vaya", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/08102026-recorrido-por-lluvia-en-santo-domingo-adriana-suels--13-2b31647d.jpg La acera permanece cubierta de agua tras las lluvias en la calle A, esquina calle Cuarta, en el sector Los Mameyes. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

El residente señaló que el problema persiste desde hace tiempo y solicitó la intervención de las autoridades para que los filtrantes sean limpiados y se pueda facilitar el drenaje del agua en la zona.