Propone suspender por dos años importación de motocicletas para reducir accidentes de tránsito

El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), Mario Díaz, planteó suspender por dos años las importaciones de motocicletas y activar de inmediato la Inspección Técnica Vehicular para reducir muertes por accidentes de tránsito.

Sugirió que se establezca por un período de dos años la suspensión de las importaciones de motocicletas y de piezas destinadas a estos vehículos, como parte de una estrategia integral orientada a contener el crecimiento del parque de motocicletas y reducir los factores de riesgo asociados a su circulación.

El dirigente del transporte consideró que la medida de mayor importancia debe ser la ejecución efectiva de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) contemplada en los artículos 166 al 176 de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La legislación permitiría determinar si los vehículos que circulan por las calles, avenidas y carreteras del país reúnen las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias.

"No podemos continuar enfrentando las tragedias provocadas por los accidentes de tránsito únicamente después de que ocurren, tenemos que actuar de manera preventiva y hacer cumplir las disposiciones que ya están establecidas en nuestra legislación", sostuvo Mario Díaz.

Inspección Vehicular

Explicó que la Inspección Técnica Vehicular debe convertirse en una herramienta fundamental para sacar de circulación aquellos vehículos que presenten fallas mecánicas que representen un peligro para sus conductores, pasajeros y demás usuarios de las vías públicas, especialmente en sistemas de frenos, dirección, neumáticos, luces y otros componentes esenciales para la seguridad vial.

Señaló que la aplicación de la ITV debe realizarse de manera organizada, transparente y con criterios técnicos uniformes, evitando que vehículos en condiciones deficientes continúen circulando hasta convertirse en un peligro para la ciudadanía.

Para reducir los accidentes

Díaz sostuvo que la reducción de los accidentes de tránsito requiere la participación coordinada de las instituciones responsables de la movilidad y la seguridad vial, junto con los gobiernos municipales, organizaciones del transporte y la ciudadanía.

Mario Díaz hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades competentes para que coloquen la seguridad vial como una prioridad nacional, combinando fiscalización, educación, controles técnicos y aplicación efectiva de la legislación.

"Cada vida que pueda salvarse mediante una medida de prevención justifica que actuemos ahora, la seguridad vial no puede limitarse a sancionar después de la tragedia; debemos prevenirla antes de que ocurra", concluyó Mario Díaz.