Los trabajos de construcción de la Circunvalación de Los Alcarrizos avanzan lentamente y con varios frentes abiertos a lo largo de los 6.3 kilómetros que tendrá la vía, de los cuales aproximadamente cuatro kilómetros ya están asfaltados, aunque de forma intermitente.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se constató que en algunos puntos se construyen aceras y contenes, mientras que en otros se ejecutan trabajos de movimiento y acondicionamiento de tierra, con la colocación de pedraplén para preparar el terreno.

También se observaron tractores, camiones y otros equipos pesados utilizados en los trabajos de relleno y conformación de la vía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/f3a4016-7949a58d.jpg Parte del terreno es acondiconado por equipos pesados. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/f3a4018-01e450e0.jpg En este punto la Circunvalación se une con la Autopista Duarte, próximo a la estacin del Metro Pablo Adón. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/dji202610072209150960d1-d2bed080.jpg Algunas personas dicen que no se les ha pagado las propiedades afectadas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/dji202610072255160963d1-92c33195.jpg Este tramo está en la fase final. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/dji202610072314410968d1-34eca1ee.jpg La obra es ya utilziada por algunos residentes. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

En el tramo donde la Circunvalación de Los Alcarrizos se conecta con la Circunvalación de Santo Domingo, hay más de un kilómetro asfaltado, seguido de unos 300 metros cubiertos de piedra, para luego retomar la pavimentación.

Diario Libre solicitó información oficial sobre el proyecto al Ministerio de Obras Públicas, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Sin embargo, los últimos 2.5 kilómetros, correspondientes al tramo que conectará con la autopista Duarte, próximo a la estación Pablo Adón del Metro de Santo Domingo, presentan el mayor nivel de atraso debido a que el tramo aún está en tierra.

Te puede interesar Intensifican trabajos en la Circunvalación de Los Alcarrizos

Cinco años en espera

La obra se inició oficialmente en febrero de 2021 y contempla una vía de seis carriles destinada a mejorar la conexión de Los Alcarrizos con la Circunvalación de Santo Domingo y la autopista Duarte.

Su construcción ha enfrentado retrasos, principalmente por el proceso de expropiaciones requerido para liberar el derecho de vía. Sin embargo, durante el recorrido se observó que quedan pocas viviendas por desalojar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/f3a3992-2effd8c3.jpg Tramo casi terminado. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/f3a4014-1c7ce376.jpg En algunos tramos se cosnruye la izleta central. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/f3a3983-fc8034fe.jpg Equipos trabajan en uno de los tramos de mayor atraso. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/f3a4011-90b0dd6e.jpg Los equipos trabajan por tramos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Propietarios de terrenos y viviendas explicaron que, pese a que sus propiedades fueron afectadas hace tiempo, algunos todavía no han recibido el pago acordado con las autoridades.

La Circunvalación de Los Alcarrizos tendrá una extensión de 6.3 kilómetros y una inversión superior a los RD$2,000 millones. La vía conectará la Circunvalación de Santo Domingo con la autopista Duarte, en las proximidades del kilómetro 15, y contará con enlaces hacia la calle Los Rieles y el entorno del hospital Vinicio Calventi.