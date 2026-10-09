ADN asegura que remozamiento del parque Enriquillo alcanza un 66 % de ejecución

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, supervisa los trabajos de remodelación del Parque Enriquillo. ( CEDIDA POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL )

El remozamiento del parque Enriquillo, ubicado en el sector Villa Francisca, alcanza aproximadamente un 66 % de ejecución, siete meses después del inicio de los trabajos, informó la Alcaldía del Distrito Nacional.

El cabildo indicó en un comunicado que la alcaldesa Carolina Mejía supervisó los avances junto al director de Infraestructura Urbana del cabildo, Alonzo Rosario, contratistas y personal de la institución.

Durante el recorrido, Rosario explicó que los trabajos se concentran actualmente en la terminación de los adoquines, la instalación del cableado eléctrico y los sistemas de drenaje pluvial y sanitario.

Avance de 21 puntos porcentuales

La intervención también contempla la colocación de mapas decorativos relacionados con los sectores ubicados en los alrededores del parque.

La obra comenzó formalmente el 5 de marzo y cuenta con una inversión superior a los RD$234 millones, financiada con el apoyo de la Presidencia de la República.

En mayo pasado, dos meses después del inicio de los trabajos, la Alcaldía informó que el proyecto tenía un 45 % de ejecución.

En esa ocasión, Mejía indicó que la obra marchaba conforme al cronograma previsto y manifestó su expectativa de que estuviera concluida a finales de 2026.

Con el 66 % reportado este jueves, la ejecución registra un aumento de 21 puntos porcentuales respecto al nivel informado en mayo. Sin embargo, todavía queda pendiente alrededor del 34 % de los trabajos.

La Alcaldía no especificó una nueva fecha de entrega ni confirmó si se mantiene la previsión de concluir el proyecto antes de finalizar el año.

¿Qué incluye el proyecto?

El remozamiento contempla la ampliación del parque, la renovación del Paseo de los Lectores, la construcción de un módulo para la Policía Municipal y un edificio de servicios con salón multiusos y dispensario médico.

También incluye la renovación de las áreas infantiles, con espacios diferenciados para niños de uno a seis años y de siete a 12 años.

Inaugurado en 1930, el parque Enriquillo es además un punto de alta circulación del transporte público en el Distrito Nacional.

Según datos divulgados por la Alcaldía al anunciar la intervención, en sus alrededores convergen 14 terminales de transporte intraurbano, circulan diez rutas urbanas y operan dos corredores de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses.