Alcaldía de Santo Domingo Oeste comienza programa que plantará 10,000 árboles

El alcalde Francisco Peña y Hecmilio Galván, directo del FEDA, durante la siembra de uva de playa. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, inició una jornada de reforestación y embellecimiento urbano mediante el programa "Siembra tu Pueblo", una iniciativa desarrollada en coordinación con el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) que contempla la siembra de más de 10,000 plantas en distintos sectores del municipio.

La jornada incluye la colocación de especies ornamentales y maderables en barrios como Bayona, Las Caobas, La Canela, Engombe, Hato Nuevo, Caballona, Manoguayabo, San Miguel, El Abanico de Herrera, La Altagracia de Herrera y El Palmar, entre otros.

Peña explicó que los trabajos comenzaron con la recuperación de áreas donde ya existen trinitarias y uvas de playa, además de intervenciones en la carretera 6 de Noviembre y Hato Nuevo.

El alcalde destacó la importancia de aumentar la cobertura vegetal en las ciudades, debido a que los árboles contribuyen a la producción de oxígeno, la regulación ambiental y la infiltración de las aguas de lluvia.

Indicó que la cantidad de plantas proyectada supera las 10,000 unidades, debido a que solo en algunos tramos de las áreas intervenidas pueden ser colocadas cientos de plantas ornamentales.

Peña informó que el FEDA aportará las plantas para el programa, mientras que la Alcaldía de Santo Domingo Oeste adquirirá otras especies cuando sea necesario. Señaló que la iniciativa abarcará tanto isletas centrales como áreas verdes y otros espacios públicos del municipio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/08102026-siembra-de-arboles-alcaldia-de-sto-dgo-oeste-dare-collado77a7597-6a6f818c.jpg Se busca plantar 10,000 árboles en el municipio. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/08102026-siembra-de-arboles-alcaldia-de-sto-dgo-oeste-dare-collado77a7612-3e4d99cf.jpg Mas de una docena de sectores serian beneficados. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/08102026-siembra-de-arboles-alcaldia-de-sto-dgo-oeste-dare-collado77a7575-d142df10.jpg Un trabajador de la Alcaldía en siembra. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/08102026-siembra-de-arboles-alcaldia-de-sto-dgo-oeste-dare-collado77a7438-f561ce4e.jpg El programa Siembra tu Pueblo se inició en la avenida Prolongación 27 de febrero. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Más de 5,000 árboles

El director del FEDA, Hecmilio Galván, resaltó que los árboles cumplen múltiples funciones en las ciudades, entre ellas reducir el impacto del calor, contribuir a la infiltración del agua y ayudar a disminuir los riesgos de inundaciones durante períodos de lluvias intensas.

Galván explicó que el programa "Siembra tu Pueblo" contempla una fase de capacitación y otra de siembra, y que ya ha sido desarrollado en diferentes municipios del país. Precisó que hasta el momento se han sembrado más de 5,000 árboles y que la meta nacional es alcanzar los 100,000 árboles sembrados.

El funcionario indicó que las plantas utilizadas proceden principalmente de viveros del Ministerio de Medio Ambiente, aunque el FEDA también adquiere determinadas especies que no están disponibles en esos viveros.

Entre las plantas utilizadas mencionó la uva de playa, por su capacidad para formar cobertura vegetal y adaptarse a espacios urbanos.

Galván sostuvo que la reforestación constituye una inversión para enfrentar problemas ambientales y mejorar la calidad de vida de la población, al tiempo que llamó a las alcaldías a involucrarse en la creación y mantenimiento de áreas verdes.