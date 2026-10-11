Alcaldía del Distrito Nacional retira cuatro casetas que obstruían aceras en Villa Consuelo

Espacio recuperado por la alcaldía en Villa Consuelo ( FOTO CEDIDA POR LA ADN )

La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos (DUEP) eliminaron cuatro ocupaciones en la calle Juan Evangelista Jiménez, en el sector Villa Consuelo, con el objetivo de recuperar el espacio peatonal, informó el cabildo capitalino este domingo.

Mediante una nota de prensa, la Alcaldía explicó que la intervención incluyó brigadistas y equipos pesados para retirar casetas de zinc y madera que obstaculizaban las aceras desde hacía años.

Asimismo, el titular de la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, José Aníbal Sanz Melo, resaltó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para garantizar espacios públicos más limpios, seguros y organizados, priorizando el bienestar ciudadano y el derecho a la libre circulación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-171249-3348fcb0.jpeg Jornada de recuperación de espacios públicos. (CEDIDA POR EL ADN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-171248-97f3f7cd.jpeg Máquinas durante trabajos de recuperación de espacios (CEDIDA POR EL ADN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-171247-1-be36a44e.jpeg Parte del material retirado. (CEDIDA POR EL ADN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-171249-b101182a.jpeg Trabajos para recuperación de espacio. (CEDIDA POR EL ADN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-171247-3-575efaca.jpeg Personal de la alcaldía durante jornada. (CEDIDA POR EL ADN) ‹ >

Operativos de limpieza

El operativo se complementó con una jornada de limpieza encabezada por la Dirección de Aseo Urbano, cuyos brigadistas realizaron labores de higienización en toda la zona.

De igual manera, a mediados de semana, ambas dependencias del cabildo coordinaron un amplio operativo de limpieza y recuperación de espacios públicos en el ensanche La Fe.