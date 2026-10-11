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Obras Públicas cerrará rampas del elevado de Piedra Blanca por trabajos en la autopista Duarte

Las labores de intervención se realizarán en dos etapas, del 12 al 16 y del 19 al 23 de octubre, con desvíos para los conductores según el sentido de circulación

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    Obras Públicas cerrará rampas del elevado de Piedra Blanca por trabajos en la autopista Duarte
    Vista aérea del elevado de Piedra Blanca. (CEDIDA POR OBRAS PÚBLICAS)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que cerrará temporalmente las rampas del elevado de Piedra Blanca, en dos etapas, por trabajos de intervención en la autopista Duarte.

    La primera fase se desarrollará del lunes 12 al viernes 16 de octubre, en dirección Santo Domingo-Cibao, mientras que la segunda está programada del lunes 19 al viernes 23 de octubre, en sentido Cibao-Santo Domingo.

    Durante las intervenciones, los conductores que circulen en la dirección afectada deberán transitar por debajo del elevado, siguiendo la señalización colocada en la zona.

    Coordinación y recomendaciones

    • El MOPC indicó que coordina las operaciones con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Comisión Militar y Policial (Comipol), a fin de organizar la circulación vehicular.

    La institución exhortó a los conductores a tomar las previsiones necesarias y respetar las indicaciones del personal de tránsito. Agregó que la ejecución de los trabajos estará sujeta a las condiciones climáticas.

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