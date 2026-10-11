Comunidad de Caletón, en Barahona, lleva 31 años sin agua potable

El antiguo tanque que abastecía de agua a la comunidad de Caletón, en Barahona, se encuentra completamente deteriorado, oxidado y perforado. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR CÉSAR PÉREZ )

Los cerca de 600 habitantes de la comunidad de Caletón, perteneciente al municipio de Enriquillo, llevan 31 años reclamando una solución definitiva a la falta de agua potable, una problemática que mantiene a decenas de familias dependiendo de un suministro limitado mediante camiones y de la compra del líquido para satisfacer sus necesidades básicas.

César Pérez, quien lleva 12 años desempeñándose como alcalde pedáneo de esa sección, denunció que las autoridades gubernamentales no han mostrado suficiente voluntad para resolver una situación que afecta a varias generaciones de residentes.

Explicó que el antiguo tanque que abastecía de agua a la comunidad se encuentra completamente deteriorado, oxidado y perforado, por lo que hace años quedó fuera de funcionamiento.

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"Está picadito como un guayo, lleno de hoyos", expresó Pérez al describir las condiciones de la estructura, que permanece abandonada mientras los comunitarios esperan la construcción de un acueducto o la habilitación de un sistema alternativo.

El representante comunitario indicó que Caletón cuenta con entre 120 y 125 viviendas y una población cercana a los 600 habitantes, cantidad que ha ido aumentando con el crecimiento de las familias y la llegada de ciudadanos extranjeros que también demandan el servicio.

Un pequeño camión para abastecer a 600 personas

Pérez explicó que, ante la prolongada escasez, la Gobernación Provincial de Barahona dispuso el envío de un pequeño camión equipado con dos tinacos de agua, que acude varias veces a la semana para abastecer a los residentes.

Sin embargo, consideró que la cantidad distribuida resulta insuficiente para cubrir las necesidades de una población de aproximadamente 600 personas.

"Imagínese un camioncito con dos tinacos de agua para una comunidad tan grande. Eso no alcanza para abastecer a todas esas familias", manifestó.

Señaló que numerosos hogares se ven obligados a destinar parte de sus limitados ingresos a comprar agua para cocinar, lavar, limpiar sus viviendas y realizar otras actividades domésticas.

Solo se acuerdan de Caletón en campaña

El alcalde pedáneo cuestionó que, pese a las numerosas gestiones realizadas durante años, las autoridades no hayan ofrecido una respuesta definitiva al problema.

Aseguró que han acudido a distintas instituciones, incluyendo la Gobernación Provincial de Barahona, sin conseguir que se ejecute una obra que garantice el suministro permanente del líquido.

Hoy visita nuestra provincia el viceministro de agua y suelo, Juan Fulvio Ureña, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para escuchar al municipio de Cabral y buscar soluciones a la Laguna del Rincón. https://t.co/5wzhgRPQVt — Gobernación Barahona (@barahonagob) September 3, 2020

"Esta comunidad parece que solamente es importante cuando llegan las campañas políticas. Después nadie se acuerda de nosotros", lamentó.

También denunció que los funcionarios responsables de atender la problemática no se han reunido con los habitantes para escuchar directamente sus necesidades y explicar las posibles soluciones.

Reclaman intervención del INAPA y del presidente Abinader

La situación ha generado cuestionamientos al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), dirigido por Wellington Arnaud, debido a que, según los denunciantes, el problema ha sido comunicado a esa institución sin que hasta el momento se materialice una solución definitiva.

Comunitarios sostienen que la perforación de un pozo podría representar una alternativa para enfrentar la escasez, mientras se desarrolla un proyecto de abastecimiento más amplio.

Asimismo, señalan que se ha planteado la construcción de un nuevo acueducto, pero aseguran que continúan esperando resultados concretos.

Ante este panorama, hicieron un llamado al presidente Luis Abinader, a la Gobernación de Barahona, a los legisladores de la provincia y a la dirección del Inapa para que intervengan y pongan fin a una problemática que, según afirman, ha marcado la vida de varias generaciones.

Después de más de tres décadas de reclamos, los residentes de Caletón insisten en que necesitan una solución permanente que les permita recibir agua potable directamente en sus hogares, sin depender de los camiones que actualmente abastecen a la comunidad.