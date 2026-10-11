Abinader dispone que planta de residuos sólidos no sea instalada en La Cuaba

La decisión fue recibida con alegría por los comunitarios, quienes durante más de seis meses mantuvieron su movilización . ( CEDIDA POR COMUNITARIOS )

Por disposición del presidente Luis Abinader, la Mancomunidad del Gran Santo Domingo anunció que la planta de clasificación, revalorización y disposición final de residuos sólidos no será instalada en el distrito municipal de La Cuaba, municipio Pedro Brand, tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la empresa Oak House y representantes comunitarios.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Junior Santos, alcalde de Los Alcarrizos, junto al viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez, quienes encabezaron una comisión de alto nivel que acudió al campamento de protesta para comunicar la decisión a cientos de residentes.

La disposición fue dada a conocer mediante una nota oficial del Palacio Nacional, leída por Jiménez ante los presentes.

La decisión fue recibida con alegría por los comunitarios, quienes durante más de seis meses mantuvieron su movilización en defensa del territorio, los recursos naturales y el medioambiente, expresando su rechazo a la instalación del proyecto en esa demarcación.

Reacciones comunitarias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-120131-pm-896e6ecb.jpeg Comunitarios de La Cuaba, municipio Pedro Brand. (CEDIDA POR LOS COMUNITARIOS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-120131-pm-1-d77cc3f1.jpeg Comunitarios de La Cuaba, municipio Pedro Brand. (CEDIDA POR LOS COMUNITARIOS) ‹ >

Junior Santos valoró positivamente la decisión del presidente Luis Abinader y destacó su disposición de escuchar las preocupaciones de la ciudadanía y promover soluciones mediante el diálogo y la concertación.

Asimismo, resaltó la importancia de alcanzar un entendimiento que tomara en cuenta las demandas de la comunidad, respetando los derechos adquiridos y la seguridad jurídica de la empresa.

Como parte del acuerdo, Oak House, en coordinación con las autoridades gubernamentales y municipales, deberá identificar una ubicación alternativa para el proyecto fuera de La Cuaba, con el objetivo de contribuir a atender las necesidades de gestión y disposición final de los residuos sólidos del Gran Santo Domingo.

El Comité Permanente de Defensa de La Cuaba y diversas organizaciones sociales y comunitarias. Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba y portavoz de los residentes, valoró el resultado de las gestiones y el entendimiento alcanzado.

También se reconoció la participación del pastor Geraldo Pérez, presidente de la Confraternidad de Pastores de La Cuaba, y de Milagro Laureano, presidenta de la Junta de Vecinos Los Aguacates.

En el encuentro estuvieron presentes el diputado Aldo Adón, Alexander Cuevas, Sandro Sánchez, regidores y dirigentes sociales, comunitarios y políticos de la zona. La Mancomunidad reiteró su compromiso con la búsqueda de soluciones consensuadas a los desafíos de la gestión de residuos sólidos y transmitió un mensaje de tranquilidad a las comunidades de La Cuaba.