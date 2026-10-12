La Caasd llama a ahorrar agua; advierte que varios acueductos operan por debajo del 50 %

La Caasd aboga por un mejor control de las pérdidas de agua durante su distribución, para hacer frente a la sequía. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) advirtió que varios de los acueductos que abastecen al Gran Santo Domingo operan por debajo del 50 % de su capacidad debido a la prolongada ausencia de lluvias, una situación que limita la disponibilidad de agua potable para la población.

El director de la institución, Fellito Suberví, explicó que la sequía ha reducido el caudal de las fuentes que alimentan los sistemas de abastecimiento, afectando la cantidad de agua que puede captarse, potabilizarse y distribuirse.

Sin embargo, en sus declaraciones no precisó cuáles son los acueductos que actualmente funcionan por debajo de la mitad de su capacidad ni ofreció una cifra actualizada de la producción total de agua potable del Gran Santo Domingo.

Suberví advirtió que las precipitaciones aisladas no garantizan la recuperación de los sistemas.

"Hay que observar cómo están esas fuentes y cómo evoluciona su disponibilidad", señaló.

Caasd incorpora nuevos pozos

Mientras varios sistemas enfrentan limitaciones por la sequía, la Caasd informó el 28 de septiembre que puso en funcionamiento dos pozos destinados a mejorar el abastecimiento en La Puya de Arroyo Hondo y La Yagüita, en el Distrito Nacional.

Las instalaciones tienen una producción conjunta de 1,224,000 galones diarios.

El pozo de La Puya aporta 648,000 galones cada día, mientras que el de La Yagüita produce otros 576,000 galones.

La institución explicó que estas obras permiten incorporar nuevas fuentes de abastecimiento para comunidades que tenían dificultades prolongadas con el servicio.

Durante su entrega, Suberví anunció que esperaba completar alrededor de 30 pozos adicionales antes de diciembre, destinados a diferentes comunidades del Gran Santo Domingo, incluidos sectores de Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste.

No obstante, la incorporación de estas fuentes no permite establecer por sí sola si la producción total de agua potable ha aumentado o disminuido, debido a que no se dispone de un balance actualizado de los demás acueductos.

Pide reducir el desperdicio

Suberví afirmó que la institución tiene la responsabilidad de informar a los usuarios sobre las causas de las interrupciones y las medidas que adopta para restablecer el suministro.

"La gente necesita saber por qué no le llega el agua, qué se está haciendo y qué respuesta puede esperar. Esa es nuestra responsabilidad. Pedir colaboración no nos quita la obligación de cumplirla", expresó.

El funcionario también llamó a la población a reparar las fugas en sus viviendas, evitar el desbordamiento de cisternas y reportar las averías en las vías públicas.

Sostuvo que los esfuerzos para aumentar la producción deben acompañarse de un mejor control de las pérdidas de agua durante su distribución.

"No podemos manejar el agua como si siempre fuéramos a disponer de la misma cantidad. Nos toca prepararnos, mejorar el servicio y acostumbrarnos a cuidarla también cuando está llegando", afirmó.