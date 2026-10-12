La placa de un vehículo es mucho más que una combinación de letras y números colocada en la parte delantera o trasera. Constituye un instrumento de identificación y control que permite relacionar un medio de transporte con su registro, sus características y las responsabilidades legales asociadas a su circulación.

El parque vehicular de República Dominicana registró, hasta diciembre de 2025, la totalidad de 6,640,871 vehículos, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Cómo se divide el parque vehicular en RD Las motocicletas lideran con 3,846,694 para 57.93 % del total; le siguen los automóviles con 1,188,583 unidades para un 17.90 %.

Las yipetas suman 797,851 para un 12.01 % del total; mientras que los vehículos de carga totalizan 575,928, correspondiente al 8.67 % del total.

Y la cantidad de autobuses era hasta diciembre del año pasado de 147,479 para 2.22 % del total.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) cuenta con un inventario de 36 tipos de placas, que incluye las destinadas al uso común, motocicletas, vehículos de carga, ambulancias, maquinaria pesada, remolques, instituciones públicas, diplomáticos y funcionarios, entre otras categorías.

Lenin Ramírez, encargado del Departamento de Vehículos de Motor de la DGII, detalló a Diario Libre las características del sistema dominicano y los cambios introducidos para regular la expedición de placas provisionales para motocicletas.

Las placas dominicanas y sus diferentes categorías

Las placas se dividen, de manera general, entre corrientes y especiales. Las primeras corresponden a los vehículos de uso común que no reciben un tratamiento especial ni disfrutan de exoneraciones impositivas. Las segundas identifican vehículos según su función, titularidad, uso oficial o régimen tributario.

Las letras permiten identificar determinadas categorías, mientras que los números siguen una secuencia de registro.

En el caso de los automóviles, la serie que comienza con la letra A agotó las combinaciones numéricas disponibles hasta 99,999, por lo que se incorporaron combinaciones con una segunda letra.

De ahí que circulen placas A, AA y AB, que corresponden a una misma categoría y no representan, por sí solas, diferencias en el tipo de vehículo.

Las placas especiales responden a otros criterios. Su nomenclatura puede identificar instituciones públicas, organismos militares, la Policía Nacional, representantes diplomáticos, vehículos destinados a traslado y otras categorías reguladas.

También existen placas oficiales rotuladas, cuya numeración está asociada al cargo del funcionario. La legislación contempla, entre otros ejemplos, las placas 01 para el presidente de la República y 02 para la vicepresidenta o el vicepresidente. La asignación de estas numeraciones responde a disposiciones legales y no sigue necesariamente la secuencia ordinaria.

La Ley 195-11 establece criterios para la asignación y el uso de placas oficiales, diplomáticas, consulares y exoneradas. Dentro de esta clasificación figuran las placas de vehículos de instituciones estatales, las oficiales utilizadas por funcionarios, las policiales y las que identifican a representantes diplomáticos o consulares que cumplen las condiciones correspondientes.

Exoneraciones y placas especiales

Las placas especiales también pueden estar relacionadas con beneficios tributarios. Ramírez explicó que existen categorías vinculadas a diferentes regímenes de exoneración, como las identificadas con las nomenclaturas EX y Z.

Las condiciones tributarias varían según la categoría y la autorización correspondiente. Por ejemplo, el funcionario explicó que la exoneración asociada a la Ley 4027, conocida por su aplicación a determinados vehículos de legisladores, no elimina necesariamente las obligaciones relacionadas con el impuesto de circulación.

Por eso, no todas las placas especiales implican los mismos beneficios ni están sujetas a idénticas condiciones. La categoría debe responder a la autorización y al régimen que corresponda.

Placas provisionales para motocicletas

Uno de los cambios recientes destacados por Ramírez es la incorporación de placas provisionales para motocicletas, cuya emisión comenzó el martes 7 de octubre de 2026. La medida se enmarca en la modificación de las normas generales 11 y 121 mediante la Norma 0326, relativa a las placas provisionales y de traslado.

El sistema contempla una identificación temporal que comienza con las letras PP y utiliza códigos QR para facilitar la verificación de la información. La placa provisional electrónica permite identificar temporalmente el vehículo durante un período de hasta 90 días, conforme a la descripción suministrada por la DGII.

El formato consta de dos partes: una destinada a la identificación visible de la motocicleta y otra que funciona como matrícula provisional y debe estar disponible para el conductor durante las fiscalizaciones.

El funcionario destacó que la distribución de la información en las dos partes también busca proteger los datos personales del comprador y del comercializador. Los datos sensibles no deben quedar expuestos innecesariamente en el segmento visible al público.

La nueva modalidad pretende, además, reducir la dependencia de documentos utilizados tradicionalmente para acreditar la compra de motocicletas, como las cartas de ruta, que, según explicó Ramírez, no están destinadas a autorizar la circulación.

La matrícula dominicana está vinculada al vehículo

La diferencia más importante entre el sistema dominicano y determinadas modalidades extranjeras es el vínculo de la matrícula con el vehículo registrado.

En República Dominicana, la placa se asocia al vehículo y a su número de chasis, además de los datos de su titular. El chasis constituye un identificador propio del vehículo que permanece aunque este sea trasladado a otro país y registrado bajo otra matrícula.

la DGII registra los vehículos con base en la documentación correspondiente a su importación y las características declaradas. La primera placa se expide después del proceso de registro.

La matrícula, por su parte, es el documento oficial que acredita la inscripción del vehículo y el derecho de propiedad conforme a los registros correspondientes.

El funcionario también recordó la importancia de eliminar el registro cuando un vehículo queda destruido o es declarado pérdida total. Cuando existe un seguro y la aseguradora reconoce la pérdida, debe realizarse el procedimiento correspondiente. Si el vehículo no está asegurado, el propietario tiene la responsabilidad de solicitar la eliminación del registro ante la DGII.

Reino Unido: matrículas personalizadas y transferibles

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/shutterstock2810907973-f965131d.jpg Vista de la matrícula de un vehículo en Reino Unido. (SHUTTERSTOCK)

En el Reino Unido, el sistema funciona bajo la administración de la Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), responsable del registro de vehículos y de la asignación de los números de matrícula.

Desde septiembre de 2001, el formato ordinario para nuevas matrículas utiliza dos letras, dos números y tres letras. Las letras iniciales identifican el área de registro, los dos números indican el período de matriculación y las tres letras finales completan la combinación. La DVLA mantiene también sistemas de matrículas correspondientes a formatos anteriores.

Una diferencia importante es que en el Reino Unido se pueden adquirir matrículas personalizadas y, bajo las reglas establecidas, transferir determinados números de registro de un vehículo a otro o conservarlos para utilizarlos posteriormente. La autoridad ofrece este servicio mediante un procedimiento oficial y sujeto a condiciones.

Esto permite que una persona conserve una combinación que tenga un significado particular, como sus iniciales, siempre que el número sea válido y se cumplan los requisitos aplicables.

No significa, sin embargo, que cualquier propietario pueda vender libremente una placa física y colocarla en cualquier vehículo sin realizar trámites. La matrícula personalizada debe asignarse de manera legal y la placa física tiene que cumplir las normas vigentes.

Tampoco debe confundirse la transferencia de una matrícula personalizada con la venta de un automóvil. Cuando un vehículo cambia de propietario, normalmente conserva su número de registro, mientras la información del titular registrado se actualiza mediante el procedimiento correspondiente.

La DVLA permite, además, adquirir combinaciones de matrículas mediante venta directa o subastas, de acuerdo con la disponibilidad y las condiciones de cada número.

Estados Unidos: cada estado administra sus placas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/screen-shot-2026-10-11-at-90556-am-f6f93f98.png Placa de un vehículo todoterreno en Estados Unidos. (SHUTTERSTOCK)

Estados Unidos presenta otro modelo. A diferencia de República Dominicana y el Reino Unido, no existe una sola autoridad nacional que gestione las placas de todos los vehículos. Cada estado administra su propio sistema de matriculación mediante el Departamento de Vehículos de Motor (DMV) u otra entidad equivalente.

Por esa razón, el diseño, las combinaciones, las tarifas, los requisitos de renovación y algunas reglas de transferencia pueden variar de un estado a otro. La información oficial del Gobierno estadounidense remite a los usuarios a los servicios de vehículos de cada estado o territorio.

Las placas estadounidenses pueden distinguir automóviles particulares, vehículos comerciales, motocicletas y remolques. También existen placas especiales y personalizadas relacionadas con veteranos, universidades, organizaciones y causas determinadas.

En consecuencia, tampoco es correcto afirmar que en todo Estados Unidos las placas pertenecen siempre a la persona o siempre al vehículo. El tratamiento varía según el estado y el tipo de placa. El propietario debe cumplir las reglas de la jurisdicción donde registra el automóvil.

La descentralización tiene otra consecuencia: una persona que traslada su residencia de un estado a otro debe cumplir los requisitos de registro del nuevo lugar, que pueden incluir la obtención de nuevas placas.

Tres sistemas, tres formas de identificación

Las diferencias entre los tres países pueden resumirse en que en el caso dominicano utiliza un registro nacional centralizado y asocia la placa al vehículo registrado.

El Reino Unido mantiene un sistema nacional con posibilidades reguladas de adquirir y transferir matrículas personalizadas.

Estados Unidos delega la administración de las placas en los estados, por lo que las reglas no son uniformes en todo el país.