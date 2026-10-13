Avanzan trabajos del paso a desnivel en la Charles de Gaulle con carretera La Victoria

Intersección de la avenida Charles de Gaulle con carretera La Victoria, Santo Domingo Norte. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Los trabajos de construcción de un paso a desnivel en la intersección de la avenida Charles de Gaulle con la carretera La Victoria, en Santo Domingo Norte, avanzan con la instalación de estructuras y la adecuación del terreno. La obra busca reducir los congestionamientos vehiculares que afectan diariamente a miles de conductores.

El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas a través de la empresa contratista JM S.R.L. Constructora, lleva alrededor de tres meses en ejecución.

Actualmente, los obreros trabajan en el hincado de las columnas que conformarán el túnel tipo trinchera, la nivelación del terreno y la reubicación de tuberías de agua de 36 pulgadas, a cargo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

Gran parte de las columnas ya ha sido hincada como parte de los preparativos para la construcción del túnel.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/f3a8091-4cc0e083.jpg Tuberia de 38 pulgadas que se reubican en el lugar. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/f3a8080-74383ea3.jpg El paso a desnivel mejoraría el tránsito por la avenida Charles de Gaulle. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/f3a8074-67bdde59.jpg La parte norte y sur de la avenida Charle dde Gaulle es impactada por los trabajos. (DIARIO LIBRE/DANI ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/f3a8120-a534f3d1.jpg Largos tapones se forman en el lugar. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/f3a8103-aa67e3ac.jpg Instalación de una tubería de agua. (DIARIO LIBRE/DNIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/f3a8071-f5ee4cf9.jpg Columnas hincadas que será el soporte del túnel tipo trinchera. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/f3a8116-1706d6f6.jpg Maquinarias pesadas para hacer los hoyos de las columnas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Mientras continúan las labores, la empresa contratista ha distribuido folletos informativos para orientar a los conductores sobre las rutas alternas que podrán utilizar cuando comiencen los trabajos que afectarán directamente la circulación vehicular.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, anunció la construcción de esta infraestructura hace aproximadamente un año. En ese momento, señaló que se trata de una demanda de larga data de los residentes, debido al elevado volumen de vehículos que confluyen en la intersección, que conecta con comunidades como La Victoria y Sabana Perdida.

En este punto se producen largos congestionamientos debido a la confluencia de vehículos que se desplazan hacia el sur, el este y el oeste, así como hacia la comunidad de La Victoria.

Pese a los avances de los trabajos, el Ministerio de Obras Públicas no ha informado públicamente sobre el costo de la obra ni la fecha prevista para su terminación.

Otras obras viales

Este proyecto forma parte de un conjunto de intervenciones viales que incluye la construcción de pasos a desnivel en los kilómetros 17, 22 y 28 de la autopista Duarte.

El objetivo de estas obras es eliminar los semáforos en las entradas de la ciudad que generan congestionamientos vehiculares.