Avanzan trabajos del paso a desnivel en la Charles de Gaulle con carretera La Victoria
Construcción de túnel busca aliviar tapones en la transitada vía
Los trabajos de construcción de un paso a desnivel en la intersección de la avenida Charles de Gaulle con la carretera La Victoria, en Santo Domingo Norte, avanzan con la instalación de estructuras y la adecuación del terreno. La obra busca reducir los congestionamientos vehiculares que afectan diariamente a miles de conductores.
El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas a través de la empresa contratista JM S.R.L. Constructora, lleva alrededor de tres meses en ejecución.
Actualmente, los obreros trabajan en el hincado de las columnas que conformarán el túnel tipo trinchera, la nivelación del terreno y la reubicación de tuberías de agua de 36 pulgadas, a cargo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).
Gran parte de las columnas ya ha sido hincada como parte de los preparativos para la construcción del túnel.
Mientras continúan las labores, la empresa contratista ha distribuido folletos informativos para orientar a los conductores sobre las rutas alternas que podrán utilizar cuando comiencen los trabajos que afectarán directamente la circulación vehicular.
El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, anunció la construcción de esta infraestructura hace aproximadamente un año. En ese momento, señaló que se trata de una demanda de larga data de los residentes, debido al elevado volumen de vehículos que confluyen en la intersección, que conecta con comunidades como La Victoria y Sabana Perdida.
En este punto se producen largos congestionamientos debido a la confluencia de vehículos que se desplazan hacia el sur, el este y el oeste, así como hacia la comunidad de La Victoria.
Pese a los avances de los trabajos, el Ministerio de Obras Públicas no ha informado públicamente sobre el costo de la obra ni la fecha prevista para su terminación.
Otras obras viales
Este proyecto forma parte de un conjunto de intervenciones viales que incluye la construcción de pasos a desnivel en los kilómetros 17, 22 y 28 de la autopista Duarte.
El objetivo de estas obras es eliminar los semáforos en las entradas de la ciudad que generan congestionamientos vehiculares.