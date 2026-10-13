Esto es lo que hará el ADN en la intervención del Bulevar de la avenida 27 de Febrero

El Bulevar 27 de Febrero está sobre el túnel en la avenida que lleva ese nombre. ( CEDIDA POR EL ADN )

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) anunció este martes el inicio de los trabajos de remodelación del Bulevar de la 27 de Febrero, espacio ubicado entre las avenidas Winston Churchill y Abraham Lincoln, que desde hace años se encuentra en estado de abandono.

El cabildo dijo que su objetivo es transformar ese lugar en un corredor urbano "atractivo, seguro y accesible".

La intervención estará centrada en la adecuación de la infraestructura del paseo, con el propósito de reducir las cargas existentes, ya que se encuentra sobre el túnel de esa avenida. Además, su remozamiento incorporará espacios de sombra y paisajismo.

La Alcaldía capitalina explicó que la ejecución de la obra contempla la impermeabilización de la losa, la construcción de aceras y paseos peatonales, así como mejoras en el sistema de ventilación del túnel.

La avenida donde se encuentra el bulevar es céntrica y registra una gran congestión vehicular, de ahí la importancia de que los trabajos contribuyan a mejorar las condiciones del espacio urbano.

Pantallas publicitarias serán eliminadas

El ADN informó también en nota de prensa que la intervención incluye la eliminación de las pantallas publicitarias y los espacios de ocio, debido a que estos "interrumpen la continuidad de las aceras y paseos peatonales". Con esta medida, busca despejar las entradas al bulevar.

Mobiliario urbano

El remozamiento integrará mobiliario urbano moderno que aporte confort y funcionalidad. Esto incluye, según la Alcaldía, sombrillas, bancos, zafacones e iluminación ornamental de alta calidad.

"Estos elementos se verán complementados con un paisajismo que fortalecerá la identidad del bulevar y ofrecerá una experiencia urbana más agradable para los peatones", detalló el ADN.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-91952-am2-05af4ff9.jpeg El trabajo incluye paisajismo y espacios de sombras. (CEDIDA POR EL ADN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-91952-am-bfed84d9.jpeg El remozamiento contará con un mobiliario urbano. (CEDIDA PO EL ADN) ‹ >

En relación con el sistema de ventilación del túnel, el proyecto contempla mejoras e incorporación de rutas de evacuación de aire. Estos trabajos se realizarán en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

"Cada una de estas etapas de la renovación se desarrollará con el acompañamiento del Ministerio de Obras Públicas, contando con evaluaciones y aprobaciones por escrito, a los fines de garantizar que el remozamiento se realice conforme a los más altos estándares técnicos y de seguridad estructural", precisó el ADN.

La Alcaldía también señaló que la obra forma parte del proyecto impulsado por la alcaldesa Carolina Mejía para "devolver a los ciudadanos los espacios de la ciudad", mediante el cual se han entregado alrededor de 220 parques y plazas.

Museo al aire libre El Bulevar de la 27 de Febrero fue inaugurado el 29 de marzo de 1999. La obra tuvo un costo aproximado de 68 millones de pesos y fue diseñada por el arquitecto dominicano Danny Andrés de Jesús Pérez Reynoso. El proyecto fue concebido como un museo al aire libre y corredor cultural, comercial y recreativo. Incluía murales elaborados en cerámicas y esculturas de artistas dominicanos, entre ellas De la Ciguapa al Centauro, de Said Musa, y Toy y Encuentro con Shiva, de Bismarck Victoria. También el reloj monumental de hierro, diseñado por el fallecido José Ignacio Morales, conocido como El Artístico. El rejoj continúa en el lugar, pero está deteriorado.