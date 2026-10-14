El alcalde de Santiago defiende intervención del arroyo Hoya del Caimito

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, defendió los trabajos de intervención del arroyo Hoya del Caimito, en el sector El Embrujo I, y aseguró que los estudios de impacto ambiental y la documentación del proyecto están depositados en el Ministerio de Medio Ambiente.

El ejecutivo municipal respondió así a la denuncia de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci), que advirtió que la obra se ejecuta sin los permisos ambientales correspondientes y pidió detener los trabajos hasta que se regularice la situación.

Rodríguez sostuvo que la intervención busca sanear un afluente que describió como una cañada contaminada, con aguas putrefactas y malos olores que, según afirmó, afectan la salud de los residentes.

"Estamos en un momento en que la gente se opone a todo. Es increíble que haya oposición a un proyecto de saneamiento", expresó Rodríguez.

El alcalde aseguró que el proyecto cuenta con estudios de impacto ambiental realizados previamente y que toda la documentación requerida fue depositada en el Ministerio de Medio Ambiente.

Explicó que pudo haber existido una falta de coordinación entre las instituciones involucradas, pero insistió en que la documentación está completa y depositada ante la entidad ambiental.

Diálogo con Soeci

Rodríguez manifestó su disposición a recibir a los representantes de Soeci para conversar sobre la intervención y trabajar de manera conjunta en favor del medio ambiente de Santiago.

Asimismo, llamó a la organización a prestar atención a otros problemas ambientales de la ciudad, como la disposición inadecuada de desechos sólidos y la contaminación provocada por personas que arrojan basura en espacios públicos y viviendas desocupadas.

Otros proyectos municipales

El alcalde también se refirió a otros proyectos municipales, entre ellos las intervenciones en el entorno del Hospedaje Yaque y el sector conocido como Nueva York Chiquito, donde afirmó que se busca mejorar las condiciones de vida de las personas que residen cerca del río y reducir la contaminación del Yaque del Norte.