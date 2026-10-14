Gobierno entrega otros 50 camiones compactadores a municipios para recoger basura

El Gobierno entregó ayer martes 50 camiones compactadores a alcaldías y juntas de distritos municipales de distintas provincias del país, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos locales y mejorar la recogida de desechos sólidos en sus comunidades.

La entrega fue encabezada por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, durante un acto celebrado en la explanada del Palacio Nacional, en el que participó el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza, junto a representantes de las principales entidades que agrupan a las autoridades municipales.

Bautista explicó que esta es la segunda partida de camiones distribuida por disposición del presidente Luis Abinader, con lo que asciende a 100 el total de unidades entregadas. Precisó que la primera distribución benefició a territorios de 14 provincias, mientras que esta segunda abarca municipios y distritos municipales de otras 18.

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El funcionario resaltó que el presidente Abinader reconoce la importancia de la recogida de residuos sólidos para la higiene y la imagen de las comunidades.

"Esto responde al convencimiento que tiene el Presidente y que tenemos todos de que la recolección de basura es fundamental para la higiene de los territorios y el embellecimiento de las ciudades", expresó.

El funcionario destacó que la recogida de basura es fundamental para garantizar la higiene, el embellecimiento y la buena imagen de las comunidades. En ese sentido, exhortó a los alcaldes y directores municipales a utilizar adecuadamente los vehículos y asegurar su mantenimiento para prolongar su vida útil.

Reconoció que las necesidades de los gobiernos locales son numerosas, pero advirtió que los recursos disponibles son limitados. Por ello, llamó a las autoridades municipales a realizar los esfuerzos necesarios para mantener sus territorios debidamente equipados y ofrecer mejores servicios a la población.

Agradecimiento al presidente

Fermín Rojas Noesí, director de la Junta del Distrito Municipal de Hato del Yaque, en Santiago, agradeció al presidente Abinader y a la Liga Municipal Dominicana por impulsar iniciativas destinadas a fortalecer la gestión municipal y mejorar los servicios de limpieza.

Los territorios beneficiados pertenecen a las provincias Dajabón, Duarte, El Seibo, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Samaná, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, La Altagracia, La Romana, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Montecristi, Monte Plata y San Cristóbal.