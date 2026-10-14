Alcaldía del Distrito Nacional inaugura bulevar Pedro Livio Cedeño en Villas Agrícolas

Carolina Mejía exhortó a los residentes a preservar los espacios recuperados para garantizar su disfrute a largo plazo. ( ADRIANA SUELS/DIARIO LIBRE )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguró este miércoles el bulevar Pedro Livio Cedeño, en el sector Villas Agrícolas.

La obra fue dedicada al fallecido dirigente comunitario Rafael Castillo (Patica).

Se trata de la segunda etapa de los trabajos, que incluyeron el remozamiento de 438 metros del parque ubicado en la intersección de las avenidas Duarte y Pedro Livio Cedeño.

La intervención contempló la reconstrucción total de las aceras, pintadas con los colores de la ciudad, así como la siembra de árboles y la habilitación de accesos para personas con discapacidad.

También incluyó la instalación de iluminación, zafacones y nuevas señalizaciones en todo el tramo intervenido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-14-at-113219-am-1c42c155.jpeg La obra fue dedicada al dirigente comunitario Rafael Castillo. (ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-14-at-113218-am-e68859c1.jpeg Incluyó señalizaciones. (ADRIANA SUELS) ‹ >

Entre las mejoras figuran un sistema de drenaje pluvial con ocho imbornales y 14 filtrantes, así como la construcción de 3,776.5 metros cuadrados de aceras, que incluyen 15 rampas de acceso para personas con discapacidad motora, y 2,606.9 metros lineales de contenes.

Además, se acondicionaron áreas verdes con la siembra de 66 árboles y la colocación de 153 metros cuadrados de grama.

Como parte del embellecimiento de la zona, se pintaron las fachadas de 75 edificaciones para mejorar la imagen urbana del corredor y unificar los colores de las estructuras.

Impacto en la comunidad

El bulevar Pedro Livio Cedeño comprende una intervención de aproximadamente 562 metros lineales de extensión, destinada a mejorar la accesibilidad y el orden en la zona. Con esta segunda etapa, se completa un kilómetro de transformación urbana.

La recuperación del espacio público abarca desde la calle Marcos Adón hasta la avenida Juan Pablo Duarte y beneficia directamente a los sectores Villa Juana, Villas Agrícolas y ensanche Luperón.

Reacciones oficiales

Al acto inaugural asistieron decenas de residentes, regidores, directores de departamentos de la Alcaldía del Distrito Nacional y otras autoridades municipales.

Durante la actividad, Mejía exhortó a los residentes a cuidar las instalaciones para garantizar su conservación y disfrute a largo plazo.

"Hoy nos llena de alegría entregar completada esta intervención integral del Bulevar Pedro Livio Cedeño, con sus dos etapas y su parque, una obra que tendrá un impacto positivo en la vida de los residentes en zonas circundantes porque devuelve dignidad, orden y espacios de vida que reafirman nuestro compromiso con las políticas públicas que tienen en el centro a la gente", afirmó.

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