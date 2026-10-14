Continúan los trabajos de transformación de la avenida República de Colombia con la construcción del puente de unos 200 metros sobre la cañada de Arroyo Hondo, la abertura de trinchera para la conexión de la nueva vía que conectará con un túnel de 580 metros por debajo de la avenida Carlos Pérez Ricart.

Se trabaja en uno de los puntos más crítico del proyecto de solución vial de la avenida República de Colombia que se extiende desde el kilómetro 13 de la Autopista Duarte hasta la avenida Los Próceres.

La obra, ejecutada por contratistas del Ministerio de Obras Públicas, forma parte del proyecto Solución Vial y Ambiental de la avenida República de Colombia, que contempla una inversión inicial de 10,000 millones de pesos en un trayecto de siete kilómetros.

La novedad: el túnel

El túnel conectará el barrio Cuba con las proximidades de la primera esquina del Jardín Botánico, como parte de un nuevo recorrido vial que enlazará con una trinchera, el viaducto sobre la cañada de Arroyo Hondo y un distribuidor en la intersección de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta.

Este trayecto de vía expresa tendrá una longitud aproximada de 1.26 kilómetros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/f3a8410-1debdd27.jpg Según la información del proyecto, estas soluciones contribuyen a mejorar la circulación. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/f3a8408-f3e0730e.jpg En el eliminado barrio Paseo del Río se construirá un parque. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/dji202610132344430001d1-070128c0.jpg Equipos de las compañías constratistas trabajan todos los días. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/f3a8415-5aa8d9e8.jpg Construcción de la trinchera. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Otra de las estructuras en desarrollo es el puente en la intersección de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta, donde ya fueron colocadas las vigas que permitirán continuar con las siguientes fases de construcción.

El diseño general contempla puentes, túneles, trincheras, distribuidores y retornos operacionales para reorganizar los movimientos vehiculares y reducir los conflictos del tránsito en una de las principales conexiones entre el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste.

La intervención está dividida en tres tramos: el primero comprende desde la autopista Duarte hasta la avenida Jacobo Majluta; el segundo abarca la intersección de Jacobo Majluta con República de Colombia hasta la avenida Carlos Pérez Ricart, y el tercero se extiende desde esta última vía hasta la avenida Los Próceres, incluyendo el puente sobre la cañada de Los Jardines.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/dji202610132354230021d1-852e3f66.jpg El puente sobre la cañada Arroyo Hondo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/dji202610132349210014d1-a5d290de.jpg Por esta vía el tráfico será expreso hacia el túnel. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/dji202610140011400030d1-0bf955a9.jpg Barrio Cuba, (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Mientras se ejecutan las estructuras principales, cuatro retornos operacionales ya funcionan en el tramo comprendido entre las avenidas Monumental y Jacobo Majluta.

Según la información del proyecto, estas soluciones contribuyen a mejorar la circulación, especialmente durante las horas pico, y facilitan los desplazamientos de quienes utilizan la avenida Monumental para conectar con otros puntos del Gran Santo Domingo.

Las autoridades estiman que la intervención beneficiará a más de 1.4 millones de personas y contribuirá a mejorar la circulación de unos 35,000 vehículos que utilizan diariamente la avenida República de Colombia.

Los fondos utilizados provienen de los recursos priorizados por el Gobierno tras la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).