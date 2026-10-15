Alcalde de Santiago rechaza reclamo de terrenos en Nueva York Chiquito

Algunas de las estructuras construidas en los terrenos de Nueva York Chiquito, en Santiago. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, rechazó el reclamo de propiedad sobre los terrenos donde se encuentra el sector Nueva York Chiquito, presentado por la Sociedad Inmobiliaria Avenida Duarte, S. A., al asegurar que esos espacios pertenecen al Estado dominicano y deben preservarse para el disfrute de la ciudadanía.

El ejecutivo municipal afirmó que el Ayuntamiento cuenta con documentos que respaldan la condición estatal de los terrenos, incluido un decreto de 2007 que declara esas áreas de urgencia e interés para el Estado dominicano y establece su preservación.

Rodríguez advirtió que no permitirá acciones que, a su juicio, pretendan apropiarse de terrenos estatales ni obstaculizar proyectos de interés público, como el rescate del río Yaque del Norte y la recuperación de los espacios que lo rodean.

"Eso es del Estado, eso es del pueblo, y lo del pueblo tiene que estar a disposición del pueblo, por lo que debe de ser preservado", expresó el alcalde al referirse al conflicto por los terrenos de Nueva York Chiquito.

Sostuvo que la intervención en esa zona forma parte de los esfuerzos para recuperar las áreas próximas al río y convertirlas en espacios disponibles para los ciudadanos. Por esta razón, consideró improcedente cualquier acción que interfiera con el desarrollo del proyecto ejecutado por el gobierno local.

Reubicación de familias

El alcalde aseguró que el Ayuntamiento continuará trabajando en la reubicación de las familias que residen en Nueva York Chiquito, con el propósito de garantizarles acceso a una vivienda digna.

Rodríguez señaló que la recuperación de esos terrenos responde al interés colectivo y a la necesidad de preservar las áreas que rodean el río Yaque del Norte. Además, defendió la continuidad de los trabajos municipales.

Al ser cuestionado sobre el impacto del reclamo de la empresa en la ejecución del proyecto, indicó que este tipo de situaciones puede provocar una reducción del ritmo de los trabajos o su paralización, lo que afectaría el desarrollo de una iniciativa que calificó de interés para Santiago y el país.

Informó que el Ayuntamiento evaluaba las medidas que podría adoptar frente a la reclamación de la Sociedad Inmobiliaria Avenida Duarte, S. A.

La disputa por los terrenos se produce en medio de los trabajos de recuperación de Nueva York Chiquito, una intervención que contempla la preservación de las áreas próximas al río Yaque del Norte y la reubicación de las familias asentadas en ese entorno.

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