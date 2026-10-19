Obras Públicas limitará el tránsito por el puente La Barquita por trabajos de mantenimiento

Puente Gregorio Luperón (La Barquita). ( CEDIDA POR EL MOPC )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este lunes que iniciará la segunda fase de mantenimiento y reforzamiento preventivo en el puente Gregorio Luperón (La Barquita), por lo que se implementará un horario para su uso y restricción.

Para garantizar la seguridad durante el proceso, indicó que, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesset) y la Comisión Militar y Policial (Comipol), fueron determinados horarios de circulación y restricción, tomando en cuenta el tipo de vehículo.

En cuanto al tránsito pesado, la institución indicó que queda suspendida totalmente su circulación a partir de este martes, 20 de octubre, hasta nuevo aviso.

Los vehículos livianos podrán circular, pero el tramo estará cerrado de lunes a viernes en horario de 10:00 p. m. a 5:00 a. m., y los fines de semana habrá un cierre total desde el sábado a la 1:00 p. m. hasta el lunes a las 5:00 a. m.

Por otro lado, se permitirá la circulación de motores y peatones.

El MOPC reiteró que con esta intervención se busca prolongar la vida útil del puente, que entiende es esencial para la conexión entre comunidades del Gran Santo Domingo.

En esta segunda fase se realizará mantenimiento y reforzamiento del tramo central del puente.

Otros detalles

El proyecto forma parte del programa nacional de inspección vial para preservar la seguridad de los usuarios y la durabilidad de la estructura, según indicó la institución a través de una nota de prensa.

MOPC precisó que durante la primera fase se realizaron mejoras en los tramos que componen los extremos del puente y se hizo una inspección del tramo central.

Indicó, además, que las restricciones temporales permitirán avanzar en los trabajos con mayor seguridad para quienes transitan por la estructura y para el personal que realiza las labores.