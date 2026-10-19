Turismo concluye remozamiento de calles de la Ciudad Colonial con inversión de RD$221 millones

El Ministerio de Turismo concluyó los trabajos de remozamiento de calles, aceras y contenes en la Ciudad Colonial, con una inversión de 221 millones de pesos, como parte de las intervenciones destinadas a mejorar el entorno urbano del centro histórico de Santo Domingo e integrar a los barrios de su periferia.

La obra comenzó el 11 de octubre de 2022, fecha en que se dio el primer picazo.

El ministro de Turismo, David Collado, informó que los trabajos abarcaron sectores como San Antón, Santa Bárbara y San Lázaro, donde se realizaron labores de asfaltado, colocación de adoquines y acondicionamiento de aceras y contenes.

La entrega de estas obras forma parte de las acciones complementarias al proyecto de revitalización de la Ciudad Colonial, que cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y busca preservar el patrimonio histórico, mejorar las condiciones de los residentes y fortalecer el atractivo turístico de la zona.

"Nunca antes se había invertido tanto dinero con tanta transparencia está sucediendo en Ciudad Colonial pensando en la parte de los laterales del centro histórico turístico y comercial como es el caso de San Antón, Santa Bárbara y San Lázaro que hemos puesto nuestro granito de arena en desarrollo en visión urbanística de ciudades pensadas para la gente".

El funcionario destacó que las intervenciones contribuyen a eliminar las barreras físicas que históricamente separaban algunos barrios del núcleo turístico y patrimonial. Como ejemplo, señaló la eliminación del muro que dividía a Santa Bárbara del centro histórico, una medida orientada a facilitar la integración urbana y social de la comunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/whatsapp-image-2026-10-19-at-15236-pm-6489c067.jpeg El ministro de Turismos, David Collado, mientras cortaba la cinta para dejar inaugurado el remozamiento de la calle Hostos norte. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

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Indicó que las mejoras en las calles forman parte de un programa más amplio que incluye la recuperación de museos y monumentos, el remozamiento de viviendas, el soterrado de cables eléctricos y de telecomunicaciones, así como el apoyo a pequeños negocios y emprendedores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/inauguracion-de-remozamiento-de-calle-hostos-y-el-muro-de-la-calle-colon-en-la-zona-colonial4-33435207.jpg Juan Mubarack, director de Patrimonio Monumental; Amín Abel Santos, Coordinador del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial; David Collado, ministro de Turismo; Juan Manuel Martín de Oliva García, presidente del Clúster Turísticos de Santo Domingo y Gina Eli, presidenta de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo. (DIARIO LBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/inauguracion-de-remozamiento-de-calle-hostos-y-el-muro-de-la-calle-colon-en-la-zona-colonial14-7e43081e.jpg El ministro David Collado aprovechó que durante el acto inaugural pasaba por el lugar un grupo de turistas colombianos a los que invitó a tomarse una foto. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/inauguracion-de-remozamiento-de-calle-hostos-y-el-muro-de-la-calle-colon-en-la-zona-colonial23-0d145a0a.jpg Calle Colón en la Ciudad Colonial (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/inauguracion-de-remozamiento-de-calle-hostos-y-el-muro-de-la-calle-colon-en-la-zona-colonial26-91406de9.jpg Recuperación de la calle Colón donde existía el muro que dividía la ciudad. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

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El ministro aseguró que la meta es concluir en diciembre las intervenciones pendientes en la Ciudad Colonial, incluidas las obras de las calles que todavía permanecen en construcción y el soterrado de los cables del centro histórico.

Collado también resaltó el crecimiento del interés turístico por la zona. Según informó, el 14 % de los turistas que visitan República Dominicana recorre actualmente la Ciudad Colonial, frente al 7 % registrado al inicio de las acciones de recuperación.

Afirmó que la inversión en infraestructura urbana busca que los beneficios del turismo alcancen no solo a los visitantes y establecimientos comerciales, sino también a los residentes de los sectores tradicionales que rodean el centro histórico.