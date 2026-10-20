Ante la sequía, el director de la Caasd pide reparar fugas y averías en hogares para ahorrar agua

Felipe Suberví, director de la Caasd. ( CEDIDA POR LA CAASD )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), ante la escasez de agua por causa de la sequía, exhortó a la población a corregir las fugas en sus viviendas y dar un buen uso al agua que recibe.

El director Felipe Suberví, reiteró su llamado a la ciudadanía para corregir los hábitos cotidianos que causan desperdicio de agua y reafirmó la responsabilidad de la institución de atender las averías y reducir las pérdidas del sistema en todo el Gran Santo Domingo.

Advirtió que las llaves que gotean, los tinacos que se desbordan y las mangueras abiertas, sin necesidad, son situaciones que suelen tolerarse mientras el servicio está disponible, aunque representan pérdidas que pueden evitarse.

Te puede interesar Rotura de tubería provoca desperdicio de miles de galones de agua en Manoguayabo

Sostuvo que la atención y cuidado con que las familias administran el agua durante la escasez también debe mantenerse cuando reciben el suministro con normalidad.

"No podemos pedirle a una familia que repare una fuga en su vivienda y dejar sin atender la que está frente a su puerta. Por esa razón hemos creado y mantenido robusto el Plan de Zona, que nos ha permitido corregir fugas y averías, y fortalecer las redes de distribución", expresó el director general de la Caasd.

Fellito Suberví valoró los reportes ciudadanos para identificar averías y afirmó que corresponde a la Caasd darles atención y trabajar en su solución a fin de responder a las necesidades de los habitantes del Gran Santo Domingo.

"La colaboración tiene que servir para algo; la gente necesita sentir que avisar a la Caasd vale la pena" Felipe Suberví Director de la Caasd “

Medidas de ahorro

En el ámbito doméstico, recomendó reparar las filtraciones de los inodoros, cerrar la llave mientras se enjabonan los platos y vigilar el llenado de recipientes, cisternas y tinacos para evitar desbordamientos.

Recordó, además, que llevar agua hasta una vivienda requiere personal, equipos, electricidad, tratamiento y una red de distribución, por lo que desperdiciarla también implica perder parte del esfuerzo y de los recursos económicos que se destinan a garantizar el abastecimiento.

"Cuidar el agua también es dejar de acostumbrarnos a verla correr sin ningún propósito", manifestó el director de la Caasd, al tiempo que llamó a reportar las averías y a corregir las pérdidas en cada hogar, sin esperar una interrupción del servicio para actuar.