Conozca las rutas alternas por los trabajos de mantenimiento del puente La Barquita

Las rutas fueron definidas según la procedencia y el destino de los conductores. ( FOTO CEDIDA POR EL MOPC )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), junto al Intrant y la Digesett, estableció este martes rutas alternas para facilitar la circulación vehicular durante los trabajos de mantenimiento del puente Gregorio Luperón, conocido como puente La Barquita. Las labores comenzaron este martes.

Las rutas fueron definidas según la procedencia y el destino de los conductores:

Desde Santo Domingo Este hacia el Distrito Nacional: tomar la avenida Charles de Gaulle, continuar por la carretera Mella y enlazar con la avenida San Vicente de Paúl

Desde Santo Domingo Norte hacia el Distrito Nacional: utilizar la avenida Charles de Gaulle en dirección a Villa Mella, continuar por la avenida Hermanas Mirabal y conectar con la avenida Máximo Gómez.

Los operadores del transporte público de superficie, incluidos autobuses y carros de concho, deberán ajustar sus recorridos y utilizar las vías alternas indicadas cuando sus operaciones coincidan con los horarios de cierre.



Los vehículos livianos podrán circular, pero el tramo estará cerrado de lunes a viernes en horario de 10:00 p. m. a 5:00 a. m., y los fines de semana habrá un cierre total desde el sábado a la 1:00 p. m. hasta el lunes a las 5:00 a. m. Los vehículos pesados están prohíbidos. Se permitirá el cruce de motores y de peatones.

Como alternativa de movilidad, la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo continuará ofreciendo sus servicios con normalidad, según informaron las autoridades.

El área intervenida contará con señalización preventiva, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y patrullas de la Comisión Militar y Policial (Comipol), con el propósito de orientar a los conductores y contribuir a la seguridad y fluidez del tránsito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/whatsapp-image-2026-10-20-at-70144-pm-ea41851a.jpeg Mapara de rutas alternas. (MOPC)

Medidas de seguridad vial

Asimismo, los cierres y desvíos se actualizarán en plataformas digitales de navegación, como Waze, para facilitar la planificación de los desplazamientos.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Digesett, exhortó a los conductores a planificar sus recorridos y tomar en cuenta las restricciones durante la ejecución de los trabajos.

De igual manera, las instituciones agradecieron la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de las labores, cuyo propósito es preservar la seguridad de los usuarios y contribuir al mejoramiento de la infraestructura vial.

Las medidas buscan reducir las afectaciones a la circulación vehicular en la zona y garantizar la seguridad vial mientras se realizan los trabajos de reacondicionamiento del puente.