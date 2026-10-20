El proyecto de la planta de residuos de La Cuaba será trasladado a Santo Domingo Norte

Lugar donde se habría pensado construir la planta procesadora de residuos sólidos en Los Aguacate, La Cuaba. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El proyecto de tratamiento y disposición de residuos sólidos, previsto originalmente en La Cuaba, municipio Pedro Brand, será trasladado a Santo Domingo Norte, tras años de oposición comunitaria a su instalación en esa localidad.

Para la nueva iniciativa, el Poder Ejecutivo declaró de utilidad pública e interés social 72,855.39 metros cuadrados, próximos a los terrenos del actual vertedero de Duquesa, destinados a la ejecución del proyecto denominado "Opción Alternativa Relleno Oakhouse".

La medida se produce después de que las autoridades anunciaron, el pasado 11 de octubre, que la instalación no se construiría en el paraje El Aguacate, del distrito municipal La Cuaba, donde los comunitarios mantuvieron protestas durante varios años.

En esa ocasión, el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, y el viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez, comunicaron a los residentes la decisión del presidente Luis Abinader de buscar una ubicación alternativa para la obra.

Como parte del acuerdo, la empresa Oakhouse, en coordinación con las autoridades gubernamentales y municipales, debía identificar otros terrenos para desarrollar el proyecto fuera de La Cuaba.

La iniciativa busca contribuir a la gestión, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el Gran Santo Domingo que, de acuerdo con estimaciones oficiales, supera las 6,000 toneladas diarias.

Rechazo comunitario en La Cuaba

La instalación estaba prevista en un terreno de aproximadamente 1,500 tareas, ubicado en la calle principal de El Aguacate, frente a una granja de la empresa avícola Avitécnica.

Los residentes de la zona rechazaban la construcción por considerar que podía afectar el medio ambiente, los recursos naturales, la salud de la población y las actividades ecoturísticas del distrito municipal.

Como parte de las manifestaciones, los comunitarios instalaron un campamento denominado "No Vertedero", que mantuvieron durante más de seis meses en los terrenos donde se pretendía desarrollar el proyecto.

El 11 de octubre, Junior Santos, alcalde del municipio Los Alcarrizos, comunicó a los residentes que la decisión de no construir la instalación en La Cuaba respondía a una disposición del presidente Abinader.

"Una decisión expresa del presidente manda a decir que no va", expresó el alcalde durante el encuentro con los representantes comunitarios.

Fabio Correa, presidente del Movimiento No Vertedero, valoró la decisión gubernamental y sostuvo que la obra representaba un riesgo para las actividades económicas y ambientales de la comunidad.

Antecedentes del rechazo

El conflicto por la instalación se remonta a 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó autorización ambiental para construir la planta en La Cuaba.

En 2023, el Ministerio de Medio Ambiente rechazó el permiso. Sin embargo, en 2025, el Tribunal Superior Administrativo ordenó revisar la decisión, lo que abrió nuevamente la posibilidad de ejecutar el proyecto.

Posteriormente, en abril de 2026, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, informó sobre el otorgamiento de los permisos ambientales correspondientes.

Pese a estas autorizaciones, las protestas comunitarias continuaron hasta que el Gobierno anunció que la empresa debía identificar una ubicación alternativa.

Detalles del proyecto

La empresa promotora, Oakhouse, ha explicado que la iniciativa contempla una planta de valorización de residuos diseñada bajo criterios modernos de manejo integral.

Según la compañía, el proyecto incluirá sistemas de tratamiento de lixiviados y mecanismos de protección ambiental para evitar filtraciones al subsuelo, entre ellos la instalación de geomembranas de alta seguridad.

Con la selección de terrenos en Santo Domingo Norte, el proyecto entra en una nueva etapa, aunque todavía queda por precisar el nuevo calendario de ejecución y las autorizaciones ambientales correspondientes a su nueva ubicación.

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