Central Romana dona 16 viviendas a empleados en La Romana

Casas donadas por Central Romana a sus empleados. ( CEDIDA A DL. )

La empresa Central Romana Corporation informó este martes que entregó 16 viviendas a igual número de empleados y sus familias, como parte de la etapa final de un proyecto de construcción de 40 casas en el sector Quisqueya de La Romana.

La compañía informó que ha donado unas 1,977 viviendas para sus trabajadores en esa urbanización. En distintos sectores desarrollados por la empresa en La Romana, ha facilitado casas y solares a más de 5,000 empleados y sus familiares.

Durante el acto de entrega de los contratos de donación, el vicepresidente ejecutivo de Central Romana, Eduardo Martínez-Lima, destacó que el programa habitacional busca contribuir al bienestar de los trabajadores y sus familias.

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"Este plan de construcción de viviendas lo hemos mantenido hasta alcanzar nuevas generaciones de empleados, porque en Central Romana creemos que con el bienestar de su gente entonces es posible lograr el bienestar de la empresa. Nos sentimos orgullosos de poder facilitarles un techo propio, porque ustedes se lo merecen", expresó Martínez-Lima.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/whatsapp-image-2026-10-20-at-112403-am-203a4e00.jpeg Cada unidad tiene una superficie de 65 metros cuadrados,

La empresa indicó que la entrega reconoce la dedicación y los años de servicio de los beneficiarios, algunos de los cuales acumulan hasta 52 años de trayectoria laboral.

Además de las viviendas, Central Romana otorga a cada empleado un préstamo sin intereses de 300,000 pesos para cubrir las terminaciones individuales y completar los detalles de las casas.

Detalles del proyecto

Cada unidad tiene una superficie de 65 metros cuadrados, distribuidos en galería, sala-comedor, cocina, baño y tres dormitorios. La construcción estuvo a cargo de la Constructora Isidor Fernández e incluye techo de hormigón armado con impermeabilización, instalaciones sanitarias y eléctricas, suministro de agua potable y pisos de hormigón pulido.

El proyecto también contempló obras de infraestructura exterior, como redes de agua y saneamiento, suministro eléctrico, aceras, contenes, calles asfaltadas y sistemas de recolección de aguas pluviales.